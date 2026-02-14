Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça

El FC Barcelona encajó un duro golpe en el Metropolitano y necesitará una gran remontada contra el Atlético de Madrid el próximo 3 de marzo para estar en la final de la Copa del Rey, pero el equipo blaugrana está obligado a pasar página de la dolorosa derrota y mirar hacia delante. El conjunto de Hansi Flick visita este lunes al Girona en Montilivi con el objetivo de recuperar su mejor versión y mantener el liderato de LaLiga.

El cuadro barcelonista realizó este sábado el penúltimo entrenamiento antes del compromiso correspondiente a la jornada 24 de la competición doméstica. La buena noticia de la jornada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper fue la presencia de Raphinha con el grupo. El extremo brasileño, que este viernes ya realizó parte de la sesión junto con sus compañeros, repitió y todo apunta a que entrará en la convocatoria para el derbi catalán.

Aunque difícilmente será titular, pues se ha perdido por lesión los tres últimos encuentros (Albacete, Mallorca y Atlético de Madrid), si todo sigue su curso normal Raphinha estará en la convocatoria del Barça para visitar al Girona y podrá disputar algunos minutos. Flick gestionará el regreso a la competición del brasileño con toda la precaución del mundo. Es uno de los pilares de la plantilla y el técnico alemán lo necesitará a su mejor nivel de cara al tramo decisivo de la temporada 2025/26, con la vuelta de las semifinales de Copa como primera 'final'.

Una de cal y otra de arena

Quien no estuvo en el entrenamiento y, por consiguiente, está prácticamente descartado para el partido contra el Girona es Marcus Rashford. El delantero inglés, uno de los mejores del Barça en el último triunfo liguero, el fin de semana pasada ante el RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou, se perdió el duelo frente al Atlético por unas "molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe" recibido precisamente contra el conjunto balear.

Aunque inicialmente el Barça informó que no estaría en el Metropolitano por precaución, salvo sorpresa en el entrenamiento de este domingo Rashford se perderá otro partido como mínimo. Cabe recordar que la clasificación directa para los octavos de final de la Champions League provocará que los de Flick tengan un final de mes de febrero muy tranquilo (tras el derbi catalán solo disputará dos encuentros y en el Spotify Camp Nou, ante Levante y Villarreal), por lo que el atacante inglés tendrá tiempo para recuperarse bien.

Toda precaución es poca en un momento de la campaña muy importante. Cada partido es trascendente, pero la prioridad del cuerpo técnico blaugrana es que individual y colectivamente la plantilla llegue a los meses de marzo, abril y mayo en las mejores condiciones posibles. Rashford no estará en Montilivi, pero jugará un papel relevante en el futuro inmediato.