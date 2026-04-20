Malas noticias con Patricio Pacífico: rotura de ligamento anterior cruzado

Malas noticias para el Barça Atlètic que dirige Juliano Belletti. El uruguayo Patricio Pacífico sufrió una lesión durante el encuentro frente al Olot (1-1), lo que obligó a retirarse antes de tiempo. El futbolista abandonó el césped con claros signos de dolor, generando preocupación en el cuerpo técnico del filial azulgrana. De hecho, necesitó la ayuda de dos integrantes del staff para salir del campo, ya que no podía desplazarse por sí solo.

Tras el partido, la preocupación era evidente y este lunes se han confirmado los peores presagios. Según ha podido saber SPORT, Pacífico se ha sometido a pruebas médicas este mediodía en la Ciutat Esportiva y los resultados han determinado que el futbolista sufre una rotura del ligamento anterior cruzado, una dolencia que le obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo de tiempo. Aunque todavía no se ha concretado el tiempo exacto de baja, todo apunta a que será una ausencia de larga duración.

En el entorno del equipo hay inquietud, ya que se trata de un jugador importante dentro de la dinámica del filial y el Barça tenía una opción de compra que ya trabajaba para ejecutar pues estaban encantados con su rendimiento. El club, por su parte, prevé emitir un comunicado oficial a lo largo del día para detallar el parte médico y ofrecer más información sobre el proceso de recuperación del jugador.

Imprescindible en el filial azulgrana

Patricio Pacífico es el único fichaje en el mercado invernal del Barça Atlètic, junto al de Joaquín Delgado, que llegó antes que el uruguayo, que ha conseguido hacerse con un hueco en el filial azulgrana y que ha mostrado el porqué de su contratación. Esta lesión, que le hará decir adiós a la temporada y habrá que ver de cuánto tiempo será finalmente, puede significar un palo y trastocar los planes del futbolista. Hay que recordar que incluso se ha entrenado varias veces con el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick y que estaba mostrando muy buenas prestaciones.

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La temporada del filial azulgrana en cuanto a las lesiones es para olvidar. Una campaña plagada de percances físicos, aunque la acción en la que se lesionó Pacífico en Olot no se puede achacar a nada más que a un lamentable contratiempo. El equipo que entrena Juliano Belletti está teniendo que hacer frente a una verdadera plaga de lesiones que han afectado al rendimiento del filial, fuera todavía de las plazas de promoción de ascenso a Primera RFEF a falta de solo dos jornadas para la conclusión de la Liga regular.