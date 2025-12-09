Malas noticias para Lamine

Lamine Yamal no suele ver tarjetas, pero cuando lo hace, suele tratarse de acciones muy evidentes: fue el caso de la amarilla que vio ante el Eintracht, en el ecuador de la segunda parte, por una dura entrada a un rival.

Ante el Eintracht, en la segunda parte, Lamine realizó una dura entrada sobre Brown, jugador del equipo alemán. El árbitro, el italiano Davide Massa, no lo dudó y le mostró amarilla. El jugador catalán apenas protestó, consciente de la dureza de la entrada.

Lamine, en el momento de la falta

Es la tercera amarilla de Lamine en Champions: vio la primera ante el PSG, ya en el tiempo añadido, y otra ante el Brujas, en sendos partidos que el Barça no logró sacar adelante.

Cumple por lo tanto ciclo de sanción Lamine. No jugará el próximo partido del Barça en Champions: será el próximo 21 de enero, en Praga ante el Slavia, un partido que podría clasificar al Barça para la siguiente ronda de manera matemática.

Lamine, que formó en el once inicial junto a Lewandowski y Raphinha, recuperando el triplete atacante que tantas alegrías dio el año pasado, no ha podido ver puerta ante el equipo alemán, en el regreso del Barça al Camp Nou en un partido europeo.

El Barça no jugaba un partido de competición europea en su propio estadio desde febrero de 2023, cuando el equipo azulgrana empató a dos goles ante el Manchester United.