Malas noticias con Gerard Martín

No pudo dejar más claro Hansi Flick en la rueda de prensa previa al Levante-Barça que quiere que la situación de Gerard Martín se resuelva tan pronto como sea posible. A poder ser, este mismo sábado. El entrenador alemán aseguró que le gustaría contar con el defensa en la segunda jornada de Liga, pero su inscripción no ha podido producirse antes de que la expedición culé partiera hacia tierras valencianas y el lateral no ha sido incluido en la convocatoria para el duelo.

El club está trabajando para cerrar las últimas carpetas de la operación salida. Antes del cierre del mercado deben salir Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort para hacer hueco y poder inscribir a Gerard Martín, Wojciech Szczesny y Roony Bardghji. Tal como hemos ido informando en SPORT, con la rescisión de contrato con Oriol Romeu bastará para registrar a Gerard Martín inmediatamente.

El acuerdo entre el Barça y el centrocampista de Ulldecona está cercano, pero no ha llegado a tiempo y el defensa de Esplugues de Llobregat no forma parte de una lista con la gran novedad de Robert Lewandowski. Tocará tener más paciencia.

Desde el Barça se transmite optimismo con la posibilidad de que Gerard Martín, Bardghji y Szczesny sean inscritos antes del cierre de mercado, previsto para el próximo 1 de septiembre. Veremos, en este sentido, si sus situaciones pueden resolverse antes de la tercera jornada de Liga, en la que el cuadro barcelonista visitará al Rayo Vallecano (domingo 31 de agosto a las 21.30 horas), o deben esperar hasta después del primer parón de selecciones para estar a disposición de Flick.

Un nuevo comodín

En la primera comparecencia de Hansi Flick de la temporada, el técnico fue preguntado por la inesperada salida de Iñigo Martínez y ensalzó la figura de Gerard Martín ante la posibilidad de que el club buscara un refuerzo en el mercado. "El año pasado jugó fantásticamente, ha mejorado mucho y más retrasado juega también bien. Me gustan los jugadores que pueden ser polivalentes", dijo sobre el de Esplugues de Llobregat.

Si la temporada pasada Flick confió ciegamente en Gerard Martín cuando Alejandro Balde sufrió problemas físicos, en la preparación de la presente campaña, ya iniciada, el míster probó al ex del Cornellà como central. Lo que pareció un experimento en Seúl ha acabado convenciendo a Flick, por lo que el Barça ha ganado un nuevo 'comodín' en las últimas semanas. Ahora solo falta inscribirlo en LaLiga.