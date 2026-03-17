Los malabarismos entre Belleti y Flick

Ya desde finales de la temporada pasada informamos que Hansi Flick se había propuesto tener una mayor influencia y una comunicación más fluida con el Barça Atlètic. El hecho de que durante la temporada eche mano continuamente del filial no solo para completar entrenamientos, sino para convocatorias y (como hemos visto con el caso de Espart) participar cuando se requiere.

El técnico de Heidelberg consideraba (considera) importante que los jugadores lleguen hechos para que no haya un salto grande con el resto de integrantes de la primera plantilla. Y con contrincantes si debutan. De esta forma, Hansi buscaba tener más mano en la preparación física. Y una vía más directa con el entrenador, en este caso Belletti. Pero llegados a estas alturas de temporada hay un reguero de bajas entre el juvenil y el primer equipo tremendo.

Recalcular con Cortés

Así que se deben hacer malabarismos, equilibrios. Como en el caso de Álvaro Cortés este pasado sábado. Está en dinámica de primer equipo con las lesiones de Koundé y Balde. Y no estaba previsto que jugara ante el Girona B.

Cortés y Dani celebran un gol del filial con Guillem Víctor / Gorka Urresola

Pero la situación de emergencia provocó que Flick cediese que el chico jugara con filial. El pacto era que no pasara de 45 minutos para que pudiera estar fresco de cara al domingo. Portó el brazalete de capitán y fue relevado por Belletti. El técnico brasileño tuvo un encuentro de lo más accidentado, puesto que también tuvo que lidiar con todos los jugadores que le llegaron de Lugo de lña Copa del Rey Juvenil. Muchos habían disputado 120 minutos (el duelo se fue a la prórroga) y había que tener en cuenta que el domingo debían volver a primera hora para jugar la final en el Anxo Carro.

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Encajede bolillos

Muy complicado ese encaje de bolillos para sacar los partidos adelante. En cualquier caso, Belletti sabe que lo importante es nutrir al primer equipo y tener a los futbolistas listos por si tienen que dar el salto. La relación con Flick es fluida y muy positiva desde el principio.