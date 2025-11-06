El mal presagio de un Celta - Barça para olvidar

El Estadio de Balaídos es uno de los campos de Primera División que más suele atragantársele al Barça, ejemplo de ello es que, de las últimas 12 visitas, solo se ha conseguido volver a Barcelona con una victoria bajo el brazo en tres ocasiones.

Pero si una salida al estadio celtista trae malos recuerdos es justamente una que hoy está de aniversario, pues hace exactamente cuatro años el Barça de Sergi Barjuan se dejaba empatar en la última jugada un partido que llegó a ir ganando en la primera mitad por 0-3. Ese fatídico suceso cobra más relevancia en el contexto de que, en un momento de dudas, los de Hansi Flick volverán a visitar al club gallego este domingo.

Sergi Barjuan da instrucciones en el partido ante el San Fernando / David Ramírez

El contexto del choque

En aquella ocasión, el club azulgrana llegaba en una profunda crisis y con un entrenador interino, Sergi Barjuan fue el encargado de dirigir el equipo después del despido de Ronald Koeman tras caer en Vallecas, de hecho, ese fue el último de los tres choques entre el periodo del neerlandés y la llegada de Xavi Hernández y, sin duda, el más doloroso.

Tras ganar de manera agónica al Dynamo de Kiev en UEFA Champions League para mantener con opciones la posibilidad de clasificar a Octavos (finalmente no se consiguió), el Barça llegaba al enfrentamiento ante el Celta tras sumar un solo punto de nueve posibles, al haber caído ante Real Madrid y Rayo Vallecano y haber empatado en casa ante el Alavés.

De 0-3 a 3-3

Con goles de Ansu Fati al minuto 5, Sergio Busquets al 18, y Memphis Depay al 34, el FC Barcelona parecía sentenciar el partido y poder centrarse en cerrar la llegada de Xavi Hernández. No obstante, lo peor estaba por llegar: en el minuto 52 un grave error de Ter Stegen dejó muerto un balón que Iago Aspas embocó al fondo de las redes, mientras que Nolito anotó un golazo en el 74 que ponía emoción al tramo final de partido. Con el corazón en un puño, el Barça tuvo ocasiones para anotar el 2-4, principalmente gracias a un remate al larguero de Frenkie, pero en el minuto 96 llegaba lo inevitable, pues en el último suspiro un remate cruzado de Iago Aspas ponía el definitivo 3-3 en el marcador.

Iago Aspas tras empatar el Celta Barça a tres / Marc Gómez / EFE

Finalmente, la llegada de Xavi cambió el rumbo de aquella temporada, pues pese a no conseguir levantar títulos y caer de manera dolorosa a la Europa League solamente para ser eliminados en una tétrica invasión de los aficionados del Eintracht al Camp Nou, los culers llegaron hasta la segunda posición en Liga, ganando 0-4 en el Santiago Bernabéu en el camino.