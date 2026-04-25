El mal estado del césped del Coliseum provocó la alarma con Gerard Martín

El Barça no gana para sustos, y el estado del terreno de juego del Coliseum de Getafe tampoco ayuda. Poco antes del descanso del Getafe-Barça, Hansi Flick y el banquillo azulgrana contuvieron el aliento cuando vieron que Gerard Martín se iba al piso después de que se le quedara clavado el pie en el césped y tuviera que ser atendido por los servicios médicos del club.

A lo largo de esta temporada se ha hablado mucho del mal estado de los terrenos de juego de los diferentes estadios de los equipos de la Comunidad de Madrid. Las circunstancias climatológiocas no han ayudado, y en algunos casos casos se ha utilizado esta circunstancia como un arma estratégica más.

Sucedió en los duelos entre el Barça y el Atlético de Madrid en el Metropolitano, llegando el conjunto catalán a presentar una petición formal a la UEFA para que se cortara el césped a una altura que no superara la que establece el propio organismo futbolístico.

La situación se repitió este sábado en la visita al Coliseum. Es sabido que José Bordalás es un técnico que saca petróleo de los escasos mimbres con los que suele contar. Es un gran motivador, un hábil estratega... y un dominador de lo que se viene a definir como 'el otro fútbol', provocando el enfado de los técnicos y jugadores rivales.

Los piques y las acciones para descentrar a los contrarios con pérdidas de tiempo que rompen el ritmo del partido son habituales, especialmente si el Getafe se pone por delante en el marcador. Y en el caso de enfrentarse al Barça, hacer que el balón no 'corra' como es habitual en el Spotify Camp Nou -el conjunto azulgrana también explota al máximo este recurso, pero a la inversa- es otro recurso para Bordalás. De hecho, los resultados de los últimos años demuestran que la fórmula le función al conjunto getafeño.

Flick ya se llevó la sorpresa en su primera visita, en la campaña 2024/25, y en la 2025/26 se encontró más de lo mismo: un césped más alto de lo habitual y bastante seco -aunque se regó durante el calentamiento de los equipos- que sutió efecto: era evidente cómo el balón se frenaba cuando los jugadores barcelonistas intentaban hacerlo circular con su habitual velocidad.

¡Y lo riegan en el descanso!

Aunque lo más peligroso era que al estar tan irregular se acrecentó el peligro de lesiones. Es lo que le sucedió a Gerard Martín en el minuto 43 del partido. Trotaba solo en la zona del mediocampo cuando se le quedó clavado el pie, provocándole una torcedura de tobillo. "Este césped qué puta mierda", llegó a quejarse Gerard.

El colmo se produjo durante el descanso porque el arranque del segundo tiempo se retrasó... porque los aspersores de la zona del área que defendía Joan Garcia estaban regando el césped. Por suerte, Gerard Martín pudo iniciar la segunda mitad aparentement sin novedades.

En el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser informaron que los responsables de LaLiga midieron la altura del césped del Coliseum en los prolegómenos para confirmar que se encontraba dentro de los límites de la normativa. Por contra, no despejaron la duda de si el Barça llegó a presnetar una queja al respecto