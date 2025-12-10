El Mago Pop jugará el Clásico: "¿Qué? ¿Haciendo un Figo?"

A Antonio Díaz, lo ha dicho él mismo, le quedan pocos retos o, por lo menos, le quedan pocos retos que le hagan seguir disfrutando el camino. El Mago Pop ha actuado en Brodway y sus espectáculos de magia son mundialmente conocidos. Así lo demuestra que en la presentación del próximo, realizada este miércoles por la mañana en el escenario de la que es su casa, el Teatre Victòria, acudiera prensa internacional. De Italia y de Corea del Sur, por ejemplo. Pero este niño que empezó a hacer magia en Badia del Vallès sigue teniendo sueños y el siguiente lo ha dado a conocer rodeado de 'celebrities'.

El Mago Pop, en la imagen junto a Helen Hunt, abrirá la gira en el Santiago Bernabéu / GORKA URRESOLA

Antes de la espectacular aparición de Antonio Díaz han pasado por el escenario actores tan conocidos como Aaron Paul (Breaking Bad), Leonor Watling (Hable con ella), Darko Peric (La casa de papel), Paz Vega (Lucía y el sexo), Billy Zane (Titanic), Mira Sorvino (Poderosa Afrodita), Michelle Rodríguez (The Fast & The Furious) o Helen Hunt (Mejor imposible). Entre los asistentes tampoco faltaron personalidades del mundo de la cultura y de la política, como por ejemplo el president de la Generalitat, Salvador Illa, o el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. También del mundo del deporte, como Enric Masip, asesor de Joan Laporta, que tuvo una aparición estelar durante la presentación.

Joan Laporta, invitado sorpresa a la presentación del nuevo espectáculo del Mago Pop / GORKA URRESOLA

Desde la distancia hubo cameos a través de la pantalla de Andrew Lloyd Weber, seguramente el más aclamado compositor musical del mundo del teatro, que colaborará en el próximo espectáculo del Mago Pop. Por la pantalla, sin embargo, también aparecieron ex futbolistas como Sergio Busquets o Javier Saviola tras el anuncio que realizó Antonio Díaz: "Empezaremos la gira en el Santiago Bernabéu". De hecho, fue a raíz de una conversación con el periodista José Ramón de la Morena cuando surgió la idea. "Florentino dijo muy rápido que sí", recordaba.

"¿Qué, haciendo un Figo?"

Y ahí fue cuando apareció en la pantalla Joan Laporta, recriminándole al mago su apuesta por el estadio madridista: "¿Qué? ¿Haciendo de Figo? ¿Qué te has creído?". Acto seguido, el presidente del Barça apareció entre aplausos por el pasillo central y se dirigió al escenario, donde mantuvo un diálogo con el Mago Pop que desembocó en el anuncio que la gira mundial acabará en el Spotify Camp Nou. "No sé cuántos años durará la gira, pero acabar ahí sería un récord Guinness porque será el estadio con más espectadores del mundo", dijo Antonio Díaz. Laporta concedió el deseo: "Será un gran honor que acabes en el Spotify Camp Nou, que Antonio, que es culé y el mejor mago del mundo, venga al escenario en el que se hacen realidad los sueños". Los aplausos fueron sonoros.

Laporta bromeó con Antonio Díaz, el Mago Pop / GORKA URRESOLA

Ya en rueda de prensa, Antonio Díaz, que jugará su particular Clásico actuando en los dos estadios, no dudó en asegurar que "las dos cosas son muy simbólicas, comenzar en el Bernabeu es el sueño de mi vida por empezar una gira mundial en Madrid, que es la ciudad donde he tenido más espectadores, pero acabar en casa, ojalá en el 2035 y después de muchas funciones... Probablemente me retiraré y grabaremos un vídeo de la actuación para tenerlo para siempre", acabó, lanzando una bomba que también se había guardado para el final.