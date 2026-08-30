La magia de Romario, la eficacia de Rivaldo y la sonrisa de Ronaldinho: el legado de los brasileños en el Barça

Cuando Gabriel Jesus se enfunde por primera vez la camiseta del Barça, es probable que a su cabeza venga el nombre de otros compatriotas suyos que a lo largo del tiempo fueron construyendo el peculiar legado brasileño del club azulgrana. Por una cuestión de edad -nació en 1997- el nuevo futbolista azulgrana no tendrá recuerdos de Romario o Rivaldo (que llegó al Barça en 1997, el año en el que nació Gabriel Jesus), pero sí de Ronaldinho y por supuesto de Neymar, los últimos brasileños que encandilaron al Camp Nou, además de Raphinha, que sigue haciéndolo.

Cualquier aficionado culé tiene a su brasileño favorito: algunos se decantan por Romario, otros por Rivaldo o por Ronaldo Nazario (que solo estuvo una temporada, pero ¡qué temporada!); más recientemente por Ronaldinho o Neymar. También vistieron la camiseta del Barça Giovanni, Sonny Anderson y mucho tiempo atrás, Evaristo, el primer gran brasileño de la historia del Barça.

La relación entre el Barça y Brasil siempre ha sido fructífera. El club ha sido capaz de construir una relación muy especial con los jugadores procedentes de Brasil, especialmente los delanteros. Gabriel Jesus se unirá a la larga lista.

Gabriel Jesus, con el Arsenal / VINCE MIGNOTT / EFE

Uno de los primeros grandes nombres fue Evaristo de Macedo, que llegó al Barça en 1957 y dejó una huella profunda por su facilidad goleadora. Fue una de las primeras estrellas brasileñas que triunfaron de verdad con la camiseta azulgrana y abrió un camino que décadas después recorrerían algunos de los mejores futbolistas del mundo.

En los años noventa llegó la auténtica explosión brasileña. Romário aterrizó en 1993 y se convirtió inmediatamente en una pieza clave del Dream Team de Johan Cruyff. Su capacidad para definir dentro del área, su descaro y su extraordinaria técnica le convirtieron en uno de los delanteros más espectaculares que ha tenido el Barça.

Una temporada para quedarse boquiabierto

Poco después apareció Ronaldo Nazário, cuya etapa en Barcelona fue tan breve como inolvidable. Solo estuvo una temporada, la 1996/97, pero fue suficiente para dejar una colección de goles extraordinarios y la sensación de que el Camp Nou estaba contemplando a un futbolista destinado a marcar una época.

Tras Ronaldo llegó Rivaldo, que permaneció cinco temporadas y se convirtió en uno de los grandes referentes ofensivos del club. Su zurda, sus disparos desde media distancia y su capacidad para decidir partidos le permitieron ganar el Balón de Oro y convertirse en uno de los brasileños más importantes de la historia azulgrana.

También pasaron por el ataque del Barça futbolistas como Giovanni Silva, Sonny Anderson o Geovanni, con distinta fortuna, antes de la aparición de otro brasileño destinado a cambiar la historia del club: Ronaldinho.

La sonrisa que cambió el club

El fichaje de Ronaldinho en 2003 supuso el inicio de una nueva era. Su talento, su alegría y su capacidad para devolver al Barça a la élite convirtieron al brasileño en uno de los jugadores más queridos por la afición. Fue el gran líder del equipo que volvió a conquistar la Champions en 2006 y abrió el camino a la generación que dominaría Europa posteriormente.

Años después, el Barça volvió a mirar a Brasil para fichar a Neymar, que llegó en 2013. Junto a Leo Messi y Luis Suárez formó la histórica ‘MSN’, uno de los mejores tridentes ofensivos de todos los tiempos, y fue protagonista fundamental del triplete conseguido en 2015.

Más recientemente aparecieron Malcom y Vitor Roque, jugadores con escasísima trayectoria en el primer equipo.

Pero Raphinha ha logrado recuperar el feeling entre Brasil y el Barça: el capitán se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del equipo y en el último gran representante de una tradición que forma parte de la historia azulgrana.

Popescu, junto a Edmilson, jugará con los Barça Legends / -

Más allá de la delantera

También jugaron en el Barça futbolistas brasileños que fueron importantes, aunque no desde la delantera. Como Juliano Belletti, el actual técnico del filial. Su carrera azulgrana quedó resumida para siempre en una noche: París, 17 de mayo de 2006. Belletti salió desde el banquillo y marcó ante el Arsenal el 2-1 que dio al Barça su segunda Champions. El lateral brasileño había llegado en 2004 procedente del Villarreal y estuvo tres temporadas en el primer equipo. No fue siempre titular indiscutible, pero aportó profundidad y energía por la derecha. Curiosamente, aquel gol de París fue su único tanto oficial en 108 partidos con el Barça.

Sylvinho militó en el Barça cinco temporadas y ganó 2 Champions, 3 Ligas, 2 Supercopas de España y 1 Copa del Rey / -

El paso de Edmilson fue breve pero intenso: campeón del mundo con Brasil en 2002, llegó en 2004 desde el Olympique de Lyon como uno de los refuerzos del segundo Barça de Rijkaard. Su gran virtud era la polivalencia: podía actuar como central o como mediocentro defensivo y aportaba equilibrio a un equipo cargado de talento ofensivo. Las lesiones limitaron especialmente su primera temporada, pero fue importante en la 2005/06 y jugó la final de la Champions de París. Estuvo cuatro años, disputó 99 partidos oficiales y conquistó dos Ligas y una Champions.

Aunque con pasaporte portugués, nacido en Brasil, Deco -actual director deportivo, fue uno de los futbolistas fundamentales del primer gran Barça de Rijkaard. Tenía técnica brasileña, pero también una extraordinaria capacidad de trabajo, inteligencia táctica y carácter competitivo. Formó junto a Xavi un centro del campo de enorme nivel y fue decisivo en las dos Ligas consecutivas y la Champions de 2006. Después de cuatro temporadas y siete títulos, salió rumbo al Chelsea en 2008.

Sylvinho llegó en 2004 desde el Celta y permaneció cinco temporadas. Lateral izquierdo técnico, fiable y con una magnífica salida de balón, alternó la titularidad con jugadores como Van Bronckhorst o Abidal y fue muy apreciado dentro del vestuario. Su despedida no pudo ser mejor: fue titular en la final de la Champions de Roma de 2009 contra el Manchester United. Se marchó con tres Ligas y dos Champions después de 137 encuentros oficiales.

Maxwell aterrizó en 2009 procedente del Inter para ofrecer una alternativa a Abidal en el lateral izquierdo. Futbolista sobrio, técnicamente excelente y con muy buena comprensión del juego asociativo, encajó perfectamente en el Barça de Guardiola. Nunca tuvo condición de gran estrella, pero fue un recurso muy fiable durante tres temporadas y también podía actuar más adelantado. Disputó 90 partidos oficiales, marcó dos goles y formó parte del equipo campeón de la Champions de 2011. En enero de 2012 salió rumbo al PSG.

Un comodín

Adriano Correia fue uno de los grandes comodines del Barça durante la primera mitad de la década de 2010. Fichado del Sevilla en 2010, podía jugar prácticamente en cualquier posición de las bandas: lateral derecho, lateral izquierdo, extremo e incluso central o centrocampista. Tenía además un buen disparo desde media distancia. Las lesiones le impidieron tener mayor continuidad, pero permaneció seis temporadas y participó en dos Champions, cuatro Ligas y un total de 16 títulos antes de marcharse al Besiktas en 2016.

Paulinho y Messi coincidieron en el Barça de Valverde / VALENTI ENRICH / Enviados

El fichaje de Paulinho en 2017 desde el Guangzhou Evergrande provocó inicialmente mucho escepticismo, pero terminó ofreciendo un rendimiento sorprendentemente efectivo. Ernesto Valverde aprovechó su potencia, su llegada desde segunda línea y su capacidad para aparecer en el área rival. En su única temporada azulgrana disputó 49 partidos oficiales y marcó nueve goles, unas cifras muy destacadas para un centrocampista. Formó parte del equipo que conquistó Liga y Copa en 2017/18 y regresó a China apenas un año después de su llegada.

Una gran decepción

Coutinho, por su parte, fue uno de los fichajes más caros y ambiciosos de la historia del Barça, pero también uno de los que generó mayor decepción. Llegó del Liverpool en enero de 2018 como un futbolista llamado a asumir parte del vacío dejado por Neymar y a convertirse en referencia del centro del campo y del ataque. Empezó bien, pero nunca terminó de encontrar una posición ni continuidad. Fue cedido al Bayern en 2019/20 y, tras regresar, tampoco consiguió recuperar su mejor versión. Cerró su etapa con 106 partidos y 26 goles antes de ser traspasado al Aston Villa en 2022 por 20 millones.

Un palmarés brillante

Dani Alves fue uno de los brasileños más prolíficos de la historia del Barça, y el que mejor palmarés acumuló: llegó en 2008 procedente del Sevilla por unos 35 millones de euros y fue una pieza esencial en el equipo de Pep Guardiola. Su sociedad con Messi por la banda derecha, su capacidad ofensiva y su intensidad marcaron una época. En su primera etapa, entre 2008 y 2016, disputó más de 390 partidos oficiales y conquistó 23 títulos, entre ellos seis Ligas y tres Champions League. Fue titular en los equipos del triplete de 2009 y 2015 y se convirtió en uno de los futbolistas extranjeros con más partidos en la historia del club.

Tras pasar por Juventus, PSG y São Paulo, regresó al Barça en 2021, ya con 38 años, para una segunda etapa mucho más breve bajo las órdenes de Xavi.