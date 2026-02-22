La magia de Pedri vuelve a iluminar el Camp Nou

Transcurría el minuto 65, el partido frente al Levante estaba bien encarrilado y la recuperación del liderato era solo cuestión de tiempo. Motivos de alegría para un Spotify Camp Nou que agotó entradas y registró un aforo espectacular en un día de primavera.

Pero la afición del Camp Nou aún tenía un motivo más para expresar su enorme felicidad. Se esperaba, el propio Flick lo había adelantado en la rueda de prensa previa: Pedri estaba para disfrutar de unos minutos tras varias semanas de baja por culpa de una lesión.

Llegó otro de esos momentos mágicos en los que el Spotify consensúa el ponerse en pie y aclamar motivado por una entrada al terreno de juego siempre especial. Pedri entró, se abrazó con Lewandowski en la salida del polaco y el barcelonismo rugió ilusionado.

Apenas si fueron 30 minutos para que el centrocampista canario recuperara sensaciones. El partido estaba resuelto y solo se trataba de que el mago culé dinamizara el juego y se fuera preparando para retos mayores. Unas cuantas intervenciones poco exigidas pero lo suficientemente clarificadoras para entender que con Pedri, este Barça adquiere una dimensión especial.

Pedri no brilló de forma especial pero rápidamente sí se constataron algunas variantes tácticas importantes. La más evidente es que con el canario fresco en el campo, Frenkie goza de mucha más libertad. El neerlandés bendice cada vez que tiene a su lado la figura del canario contemporizando el balón y marcando el ritmo de partido. Enormes virtudes de un mago que no solo juega como los ángeles sino que permite que sus compañeros brillen mucho más. Es el caso del neerlandés.

Pedri se adornó con un par de pases en profundidad que, sin embargo, ayer no culminaron con éxito. Síntomas evidentes de falta de rodaje, pero seguro que todo llegará. Hasta este último parón obligado por lesión, el Barça sí había aprendido a sacar los partidos adelante sin el concurso de su centrocampista más decisivo. En las últimas semanas, el Barça ha pagado muy cara la ausencia de su referente en la organización. Sin control de salida ni orden en el repliegue, el equipo ha encajado derrotas claras y dolorosas.

El Camp Nou dejó bien patente que con Pedri todo es diferente. Orden y magia al servicio de un equipo joven y talentoso pero con carencias evidentes cuando pierde el balón y debe reordenar su sistema defensivo. Todos confían que la presencia del canario sirva para recuperar el control del juego y someter mucho más unos rivales cada vez más descarados a la hora de salir a la contra.

Pedri está de vuelta y, lo más importante, lo hace justo a las puertas del tramo decisivo de la temporada. El tiempo necesario para acelerar su puesta a punto y calentar una poco más la vuelta de la Copa y el retorno a la Champions.