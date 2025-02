El 'otro maestro' de La Masia: "A Balde lo machacaba con los pasos de peatones; Cubarsí, un encanto"

"Pau Cubarsí es uno de los chicos más educados y respetuosos que he conocido. Con 8-10 días de antelación me pasaba su planing y decidíamos los huecos en los que podíamos hacer prácticas. A los ocho días de cumplir los 18 ya tenía su carné. Lo pasamos muy bien", nos explica Germán Buena, profesor de la 'Autoescuela Roca' que colabora con el Barça y La Masia. Por sus 'manos' han pasado Fermín, Balde, Fermín, Gavi, Pau Cubarsí, Diego Kochen, Héctor Fort o Noah Darvich. Tiene un porcentaje de éxito altísimo y se ha convertido en un 'imprescindible' dentro de los muros de la afamada residencia de la pedrera azulgrana.

Germán no tiene reparos en que los tres profesionales de SPORT subamos a su inseparable cochey le 'asaltemos' con el micro para que nos cuenta cómo funciona su trabajo. Y nos explique alguna que otra anécdota. Le encanta su trabajo, que compagina con su labor de conductor de TMB de Barcelona. "Es cansado y al trabajar con deportistas profesionales con una agenda tan cambiante pues es un poco locura. Pero vale la pena", nos asegura.

Germán Buena atiende a SPORT mientras conduce su inseparable herramiento de trabajo / Dani Barbeito

"Empecé un poco por casualidad. Tengo un amigo, que entrenaba al Barça en benjamines, y me pidió el favor un día que me encargara de dos jugadores, de Miki Juanola y Jorge Alastuey, del 2003. Fue la época que estaba acabando la pandemia, la mayoría de autoescuelas estaban cerradas. Desde casa organicé clases por videoconferencia y las prácticas las hacíamos desde aquí con mascarilla. Aprobaron todo a la primera y ahí empezó el boca a boca. Era la época que Balde jugaba con ellos en el juvenil. Ilias Akhomach también. Ahí comenzó todo", recuerda Buena.

Me sobrepasa lo de Instagram; me decían "Gavi es el amor de mi vida"...

"Tienen mucha confianza en mí. Para ellos es difícil por un tema de viajes, de horarios, de obligaciones. Es difícil encajarlo, pero algo debo hacer bien cuando casi todos me llaman, reconoce. Se ha viralizado también los últimos tiempos con Instagram y, más en concreto, por la foto con Pau Cubarsí y la 'L' después de aprobar: "Me sobrepasa un poco todo esto de Instagram. Solo publico la foto con el alumno cuando se saca el carné. Pero por curiosidad a veces consulto los mensajes privados que me envían. Y hay cada cosa...que si un vídeo para mi hijo, que si Gavi es el amor de mi vida, que si dale mi teléfono a Cubarsí. Cientos de mensajes, no te exagero".

Germán Buena posa delante de la Autoescuela Roca / Dani Barbeito

Ahora llega uno de los grandes iconos de esta generación, Lamine Yamal. "Antes tengo a Marc Bernal, que cumple en mayo los 18. Lamine en julio. Y ya he empezado con los dos. Lo hacemos con mucha antelación y procuramos que aprueben el teórico tres meses antes, así hay tiempo de hacer las prácticos y al poco de cumplir la mayoría de edad ya se examinan y se olvidan. No tienen tiempo de desplazarse. Imagínate que Lamine fuera a una autoescuela e hiciera clase con otras 20 personas, qué locura sería...".

LA ANÉCDOTA CON GAVI Y UN ADELANTAMIENTO TRIPLE

Preguntado sobre qué destacaría de cada uno a nivel de conducción. ¿Gavi es tan jabato y luchador en el asfalto como en el campo? "Gavi conduce muy bien. Hubo una anécdota muy graciosa. Hay una calle en Montjuïc que está por debajo del cementerio, que tiene dos carriles. Si en vía urbana hay dos carriles y no se indica otra cosa, la velocidad máxima es 50km/h. Los coches de autoescuela, eso sí, suelen ir lentos. A 30 o algo así. Recuerdo que con Gavi íbamos detrás de tres coches de autoescuela. Le avisé que no podía adelantar y me dijo: "perdóname, Germán". Puso el intermitente, adelantó a los tres y se puso por delante. Yo pedía perdón (risas). Ojo, no pasó de los 50 máximos permitidos".

Sobre Balde: "Tengo un buen recuerdo. Lo machacaba con los pasos de peatones. Venía uno y le decía que no, que viene uno, ahora otro. "¿Y cuándo salgo?", me decía. Te lo pasas bien. Muy disciplinados, hacen mucho caso y están muy atentos".

CUBARSÍ, EL CHICO ORDENADO

Respecto a Cubarsí, se deshace en elogios: "Un encanto de persona. Estaba en Arabia y me mandaba un whatsapp para explicarme el planing. Me lo facilitaba todo. Muy organizado". Sobre Fermín dice que "hizo un examen de 10. Creo que le pusieron una leve solo. Era una persona hiperactiva. Entrenaba por la mañana, se iba a la universidad, venía corriendo en taxi, lo esperaba en la puerta de La Masia, hacía la clase, se iba a casa...".