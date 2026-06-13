El Madrid tira la toalla por Julián Álvarez y deja vía libre al Barça

La comedia del intento de fichaje del Real Madrid por Julián Álvarez prácticamente terminó con el 'no' rotundo del Atlético a aceptar la oferta de 150 millones de euros que realizaron los blancos. Pero la historia ha muerto de forma definitiva. El periodista Fabrizio Romano asegura que el entorno de Julián ha sido muy frío con las expectativas blancas y que se ha cerrado cualquier posibilidad ahora o en el futuro de pujar por el goleador argentino.

Florentino Pérez hizo una jugada para la galería sacándose de una oferta por Julián que iba a ninguna parte y prácticamente sin informar al futbolista de sus intenciones. Lo hizo para cumplir su promesa de intentar fichar a un galáctico y para torpedear al Barça subiendo la tasación del futbolista. Era una operación sin sentido deportivo para la planificación blanca.

Pese a todo, el Madrid se puso definitivamente en contacto con el entorno de Julián para sondearlo y el argentino cerró totalmente las puertas a vestirse de blanco. Las relaciones están ahora mismo totalmente rotas y el jugador quiere pasar página de un episodio en el que fue protagonista sin quererlo. Utilizaron su figura como cebo electoral y poco más.

Julián y su entorno han aclarado este asunto con la directiva del Barça, quien no se inquietó ni un momento con el posible fichaje del Madrid. Tienen claro que Julián desea vestir de blaugrana y ven con más preocupación una propuesta descomunal de Arsenal o PSG que pueda acabar tentándole. Y es que el argentino desea salir este verano del Atlético como sea y espera que sea al Barça, aunque las cosas podrían complicarse en el futuro.

Por el momento, Julián ha pedido tregua para poder centrarse en el Mundial. Está ilusionado con Argentina y no quiere ser motivo de protagonismo con la albiceleste. No va a hablar de su futuro y se va a limitar a su participación en el Mundial. Ya en el mes de julio habrá que ver si el delantero realiza un gesto público o espera que los dos clubs empiecen a negociar con tranquilidad para que todos salgan beneficiados.

Dónde sí hay más nervios es en el Atlético, ya que les gustaría aclarar el tema lo antes posible para poder planificar. En la delantera se ha ido Griezmann y podría hacerlo Sorloth hacia Italia. Una marcha de Julián obligaría a firmar, al menos, a tres futbolistas atacantes en un mercado muy complicado y sabiendo que los colchoneros tendrían mucho dinero en el banco.