FC BARCELONA
El Madrid mete presión al Barça: líder...¿hasta el lunes?
Por primera vez desde que aterrizó en el banquillo blanco (aunque sea de forma provisional), Arbeloa coloca a su Madrid como líder de la Liga
Noche fácil en el Bernabéu. Sencillo lo puso el colegiado, Hernández Maeso, y también la Real Sociedad, que acusó muchísimo la fatiga del partido de Copa del Rey ante el Athletic y apenas compareció en el feudo madridista. No tuvo que despeinarse demasiado el cuadro de Álvaro Arbeloa para sumar tres puntos que lo colocan, de forma provisional, en lo más alto de la clasificación de la Liga EA Sports. Como anécdota, es la primera vez que el exjugador de Madrid o Liverpool se sitúa líder desde que aterrizó en el banquillo allá por el 12 de enero.
Un penaltito y otro piscinazo de 'Vini' fueron demasiado para el conjunto 'txuri urdin', al que le faltó rigor defensivo y mucha intensidad para poder rascar algo de territorio vikingo. Y eso que logró igualar el 1-0 de Gonzalo con un penalti clamoroso de Huijsen. No está teniendo un año de estreno especialmente boyante el central malagueño, por cierto. Y a las puertas del partido más importante de la temporada en Lisboa no es el mejor síntoma.
Ocho triunfos seguidos
En cualquier caso, los números muestran que el Real Madrid acumula ocho victorias consectivas en Liga y que dormirá, por lo menos, dos noches en la primera posición. Teniendo en cuenta que llegó a estar a cuatro puntos del Barça es, sin lugar a dudas, un espaldarazo para el proyecto del flamante técnico salmantino. Lógicamente, los sinsabores de la Champions, la Supercopa y la Copa del Rey hacen mucho daño. Pero aún puede ponerle remedio en el caso de la máxima competición continental.
Poco habituado a jugar en lunes (de hecho, es la primera vez esta temporada), el Barça vivirá casi 48 horas en la segunda plaza. Por lo menos, puesto que para volver a lo más alto está obligado a ganar en Montilivi a un Girona mejorado y que se está jugando alejarse de la zona de descenso. Derbi catalán apasionante y en el que el cuadro de Flick deberá olvidar el descalabro del otro día en el Metropolitano y recuperar su esencia.
Recadito de Arbeloa
El cuadro azulgrana afrontará el encuentro ante los de Míchel dos puntos por debajo de su eterno rival y con el objetivo único e indivisible de ponerse de nuevo uno arriba. La próxima jornda el cuadro blanco tiene una complicada visita a El Sadar para medirse con Osasuna y el cuadro azulgrana recibirá al Levante en un duelo previsiblemente asequible en el Spotify Camp Nou. Con otro 'recadito' de Arbeloa sobrevolando: "Grandes equipos no han podido ganar a la Real", en referencia a la reciente derrota del Barça en el Reale Arena.
