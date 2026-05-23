"El Madrid tiene una indigestión brutal desde hace dos años"

Rafa Yuste volvió a cargar contra Florentino Pérez por su "patética" rueda de prensa después de perder el clásico para desviar la atención e intentar justificar con el 'caso Negreira' la segunda temporada en blanco del Real Madrid. El presidente del Barça, desde Oslo, aseguró que el máximo mandatario merengue "tiene una indigestión brutal desde hace dos años" y "no sabe perder".

"Las palabras de Florentino fueron patéticas. Me reafirmo con lo que dijo Laporta y añado que los equipos, sean grandes o pequeños, tienen que saber ganar y perder. Lo que está demostrando el Madrid es que tiene una indigestión brutal desde hace dos años. Nosotros siempre respetamos al rival. Para ganar una Liga hay que ganar prácticamente los 38 partidos de la temporada y esto no se hace comprando árbitros o partidos ni con el 'caso Negreira'", declaró Yuste en 'RAC 1'.

El presidente del Barça, que agradeció a Joan Laporta la confianza en él para ejercer el cargo hasta que tome posesión, también fue preguntado por la salida de Pep Guardiola del Manchester City. "Pep es una leyenda del Barça. Todo lo que ha conseguido es increíble. Lo único que puedo hacer es darle las gracias por lo que ha hecho por el fútbol. Es joven y estoy seguro de que volverá a los banquillos y que disfrutaremos con él. Es culé al 100% y sabe que el Barça es su casa. Tenemos que agradecerle lo que ha hecho por el fútbol mundial, el Barça y Catalunya", respondió.

Yuste, que atendió a 'RAC 1' tras la cena organizada por la UEFA en el Oslo City Hall en la previa de la final de la Women's Champions League, desveló también que los representantes del organismo continental le trasladaron que para ellos "sería un orgullo que el Spotify Camp Nou albergara una final de la Champions femenina" en el futuro.

Cuestionado por el futuro de Alexia Putellas, el presidente blaugrana pidió que la atención no se centre en la futbolista de Mollet del Vallès. "Alexia tiene muchas ganas de hacer un partidazo y levantar otra Champions. Mañana [Hoy] tiene que ser un día histórico, ya tendremos tiempo de hablar de su futuro", sentenció.