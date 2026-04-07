El Madrid se frustra en 'su' Champions y el Barça, a tumbar al Atlético

La Champions pone a cada uno en su sitio. A estas alturas de la temporada, con el nivel que hay en unos cuartos de final, no vale tirar solo de individualidades. Llegar con bajas sensibles o no hacerlo en plena forma, te sentencia. Ayer el Santiago Bernabéu lo vivió en sus carnes de primera mano. Un Real Madrid con dudas, que había encadenado una buena racha en Liga pero tirando de arreones puntuales, fue arrollado durante muchos minutos por un Bayern mucho más coral y armónico. En el tramo final, con más épica que otra cosa, el cuadro madridista consiguió salir vivo para una vuelta en Munich complicadísima.

Arbeloa parecía que pasaba, por momentos, de parche a posibilidad real de consolidarse en el banquillo blanco. Pero a su equipo se le vio ayer tirar más de corazón y de fogonazos que de tener un patrón de juego definido y un potencial real para plantar cara a cualquiera en Europa. La ida frente al City en octavos fue la llama, pero el Bayern demostró ser un hueso mucho más duro de roer.

Tchouaméni y Kane. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

El cuadro bávaro tiene pólvora y el sello de Kompany ha aportado el factor diferencial. Si alguien sabía exactamente ayer sobre el césped del coliseo madridista cuál era su plan y cómo ejecutarlo, ese fue el equipo germano. Aun así, como comentábamos, la eliminatoria no está cerrada y pueden pasar cosas en el Allianz la próxima semana. Pero a nivel de sensaciones la diferencia fue abismal. La Liga de Campeones está en plena ebullición y uno de los duelos con niveles más altos de tensión se vivirá esta noche en el Spotify Camp Nou.

Nervios

Una de las claves de este cruce Barça-Atlético estará en la gestión de los nervios y la tensión. El ‘Atleti’ empezó a disputar la eliminatoria el otro día ya en el duelo liguero en casa. Presión arbitral, alguna que otra tangana. Ensució un tanto la situación y dejó claro que si todo queda muy abierto para la vuelta el ambiente que generará en casa será infernal. Lo saben Flick y sus futbolistas y por eso el técnico alemán lanzó un órdago al barcelonismo ayer en rueda de prensa.

Hansi Flick, abandonando la sala de prensa de la Ciutat Esportiva / VALENTÍ ENRICH

“Es un encuentro diferente, es la Champions y cada uno tiene que jugar a su mejor nivel. El partido de mañana es importante que juguemos con nuestro estilo y demostrar que forman parte de este equipo. También es importante el papel de los aficionados, la conexión es buena y mañana los necesitamos”, arengó el de Heidelberg.

Llamado a la afición

El Spotify Camp Nou debe ser una olla a presión y llevar en volandas a los muchachos. Golpear primero, llevarse el asalto inicial (y a poder ser por más de un gol de diferencia) será fundamental. El ‘Cholo’, por su lado, ya lo hemos visto en imágenes las últimas horas. En sala de prensa todo flores y elogios para Flick, pero en el verde ya lo avisó nada más terminar el partido de Liga: “Tenés que volver”. La mirada que le dedicó Hansi tampoco tuvo desperdicio. Saltarán chispas estos días y Flick, sabedor de que tiene un equipo más joven e inexperto, será clave con su gestión. La plantilla está mentalizada y la comunión será única. ¡Que se abra el telón de una vez!