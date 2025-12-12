FC BARCELONA
El valor del Madrid cae en picado y el Barça recorta distancias
El mal momento del Real Madrid se ve reflejado en muchos ámbitos; Xabi Alonso, en la picota
No ha conseguido Xabi Alonso dar empaque ni consistencia a su Real Madrid cuando han transcurrido ya casi cuatro meses de temporada. El técnico tolosarra está atravesando sus horas más bajas y desde varios sectores de la capital apuntan que está practicamente sentenciado.
Excepto Mbappé, que está en un momento de forma excepcional y sosteniendo al equipo, el resto del plantel blanco no está dando la talla. Rindiendo muy por debajo de su nivel, algo que está lastrando sobremanera al cuadro madridista tanto en Liga como en Champions.
MAL MOMENTO
La derrota ante el City, junto a la sonrojante en casa frente al Celta del pasado fin de semana, han provocado un sismo en Madrid. Y todo este revuelo y este mal momento se ve reflejado en el valor de mercado del cuadro madridista.
En su última actualización, 'Transfermarkt' ha detallado el valor de mercado del plantel merengue. Y este baja en un global de 20 millones de euros. de los 1,4 billones pasa a 1,38 global. Por su lado, el Barça estaba en 1,11 billones y ve aumentado su valor global hasta 1,14 billones.
FERMÍN, EL QUE MÁS CRECE
Dentro del equipo barcelonista, el futbolista que experimenta un crecimiento más significativo es Fermín López. El onubense ya había pasado de 50 a 60 millones en la última actualización y ahora vuelve a aumentar hasta los 70 millones. El de El Campillo está realizando una gran campaña y está siendo uno de los más destacados en la entidad catalana.
Se mantienen los TOP en el Barça como Lamine Yamal (200M€), mientras que cae ligeramente Raphinha (80M€) y también baja el valor de un Ronald Araujo (25M€) que se encuentra ahora mismo fuera de la dinámica del Barça por esos problemas de salud mental que atraviesa.
