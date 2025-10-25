Del 2-6 a la primera victoria contra el Madrid de la era Flick: así le ha ido al Barça en los últimos Clásicos en el Santiago Bernabéu

Real Madrid y Barça se dan cita en el Santiago Bernabéu este domingo 26 de octubre para medir sus fuerzas en el primer clásico de la temporada, que se celebrará en el marco de la décima jornada de LaLiga EA Sports. A pesar de celebrarse en los primeros compases de la competición, el partido puede marcar profundamente el devenir de ambos conjuntos de cara a la presente temporada.

La posibilidad de celebrar una victoria conta tu máximo rival en su estadio siempre otorga un plus de motivación, más si esta te permite asaltar el liderato de la clasificación. Con 22 puntos de 27 posibles en el casillero, el FC Barcelona se desplaza a la capital con el firme objetivo de arrebatarle esta posición de privilegio al Real Madrid.

La visita al Santiago Bernabéu es una de las más complicadas que depara el calendario, pero a los azulgranas no se le ha dado mal en los últimos años. Ya sea en Liga, en Copa o en el antiguo formato de la Supercopa, el Barça parece haberle tomado el pulso a su máximo rival en los últimos precedentes, y así lo reflejan los resultados cosechados fuera de casa.

Cuando hablamos de victorias del Barça en el Santiago Bernabéu, es inevitable que se nos venga a la cabeza el histórico 2-6 de la temporada 2008/09. Esta contundente victoria marcó un antes y un despues en la rivalidad entre azulgranas y blancos y, si bien es cierto que han transcurrido más de 15 años desde la disputa del partido, este sigue muy presente en el imaginario culé.

Imagen del histórico 2-6 del Barça en el Santiago Bernabéu / JUAN M. ESPINOSA

Este asalto al Santiago Bernabéu se produjo durante la época más gloriosa del conjunto azulgrana, en la que Pep Guardiola lideraba al equipo desde el banquillo y Messi, Xavi, Iniesta y compañía lo hacían desde el campo. El 2-6 tuvo un impacto significativo en la historia de los clásicos, poniendo punto final a la época de dominio blanco y dando paso a un escenario mucho más nivelado.

Esta igualdad queda clara si se toman como referencia los 10 últimos precedentes entre ambos clubes disputados en suelo madrileño. Jugar en el Bernabéu ya no es una visita al dentista para el Barça, que ha salido victorioso en 6 de los últimos 10 partidos disputados.

Los últimos precedentes entre Real Madrid y Barça en el Santiago Bernabéu Liga 24/25 : Real Madrid 0-4 FC Barcelona

: Real Madrid 0-4 FC Barcelona Liga 23/24: Real Madrid 3-2 FC Barcelona

Real Madrid 3-2 FC Barcelona Copa del Rey 22/23: Real Madrid 0-1 FC Barcelona

Real Madrid 0-1 FC Barcelona Liga 22/23: Real Madrid 3-1 FC Barcelona

Real Madrid 3-1 FC Barcelona Liga 21/22: Real Madrid 0-4 FC Barcelona

Real Madrid 0-4 FC Barcelona Liga 20/21: Real Madrid 2-1 FC Barcelona

Real Madrid 2-1 FC Barcelona Liga 19/20: Real Madrid 2-0 FC Barcelona

Real Madrid 2-0 FC Barcelona Liga 18/19: Real Madrid 0-1 FC Barcelona

Real Madrid 0-1 FC Barcelona Copa del Rey 18/19: Real Madrid 0-3 FC Barcelona

Real Madrid 0-3 FC Barcelona Liga 17/18: Real Madrid 0-3 FC Barcelona

El Santiago Bernabéu ha sido escenario de alguna de las noches más gloriosas del Barça en los últimos tiempos, aunque también ha dado alas a los blancos para ganar con contundencia a su máximo rival. Con algunos resultados más ajustados que otros, el único denominador común de los últimos Clásicos en el Bernabéu es que ninguno de ellos ha terminado en tablas.

De todos estos precedentes, sólo uno ha tenido lugar durante la era Flick. El Barça pasó el rodillo en el primer Clásico con el alemán a los mandos, imponiéndose con un contundente 0-4 de la mano de Lewandowski (2), Lamine y Raphinha.