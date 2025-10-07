En Madrid aprietan contra el Villarreal-Barça de Miami

La UEFA decidió hacer una excepción con el Villarreal-Barça para que pueda disputarse en Miami el fin de semana del 20-21 de diciembre. Una decisión que ha provocado un gran alboroto en Madrid, donde las tertulias echaban humo por lo que consideran una "adulteración" de la competición.

A nivel institucional, la AFE es la organización que se ha mostrado más en contra. Su presidente, David Aganzo, afirmó en diversos medios que los jugadores no han sido consultados y podría reunir de nuevo a los capitanes de los clubs, como ya hizo en agosto, para posicionarse en contra del encuentro.

En su caso, el sindicato de futbolistas entiende que se está llevando al límite la salud de los profesionales con tantos partidos y viajes largos. En este sentido, el Barça puede acabar el año en Miami y en enero volver a darse otra paliza para disputar la Supercopa de España en Arabia.

Otra reacción ha llegado desde el gobierno español. Hasta él, llegó una carta del Real Madrid pidiendo su intervención para que no se dispute el encuentro en Miami porque considera que el Barça se ve favorecido por no jugar en Villarreal de visitante.

La carta también fue enviada a UEFA y FIFA. El gobierno, a través del CSD, ha solicitado información a la Federación Española, aunque no sabe si puede intervenir e impedir el choque. Debe dar permiso para que se organicen partidos en suelo español, pero no está claro que lo deba dar para que se jueguen partidos de la Liga lejos de él.

La situación, por tanto, ha quedado en un limbo en el que no parece haber obstáculos para que el partido sea una realidad. En un caso parecido se encuentra en Italia, donde también se ha levantado polvareda por la disputa del choque entre el Milan y el Como en febrero en Australia.

El Villarreal, el teórico equipo perjudicado, anunció que facilitaría el viaje a sus aficionados. El tiempo se echa encima y es el momento de tomar una decisión. A día de hoy, no parece que haya impedimentos para que se dispute el choque, salvo que la presión en la capital sea tan agobiante que salga alguna carta inesperada de un organismo oficial.