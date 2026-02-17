La madre de Xavi Vilajoana inaugura su recogida de firmas

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana ha iniciado el proceso de recogida de firmas con la de su madre, Maria Antonia Eduardo Cardona, socia número 48.067 del club blaugrana. El acto se ha realizado en la propia sede del aspirante a gobernar la entidad culer, ubicada en la avinguda Diagonal, 682, a pocos metros del Spotify Camp Nou.

"En casa siempre he vivido el Barça de una manera muy intensa. Mi marido, Lluís, fue directivo junto a José Lluís Núñez durante 18 años. Fueron unos años en que aprendimos que el club es mucho más que victorias: es rigor, gestión y tomar decisiones pensando en el presente y, sobre todo, en el futuro. Xavi creció viendo todo esto; fue jugador y ha estado muchos años sirviendo el Barça, tal como vio hacer a su padre a casa. Hoy he venido a dar mi firma, no porque sea su madre, sino porque creo que el que él puede aportar es el que el Barça necesita", explicó Maria Antonia.

Recordemos que desde este lunes, los cuatro precandidatos ya pueden recoger todas las firmas posibles que les ayuden a superar el corte y convertirles en candidatos de pleno derecho a la presidencia del FC Barcelona. Este periodo se alargará hasta el 2 de febrero y la cifra mínima que debe validar el club blaugrana de cada precandidato es de 2.337 firmas.

La precandidatura encabezada por Vilajoana se quedó con la miel en los labios en los anteriores comicios, celebrados hace cinco años. Entonces, el precandidato presentó 1.967 apoyos, de los cuales fueron validados 1.834. El corte, entonces, estaba en 2.257. Sin embargo, el aspirante a presidir el club culer se ha mostrado siempre confiado en que en esta ocasión podrá superar esta primera fase del proceso electoral.