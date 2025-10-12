El sueño de la madre de Szczesny: "Quería ser serio con la decisión de retirarse y ahora luchará por la Champions"

Algunos cuelgan los guantes, pero el fútbol siempre encuentra la forma de volver a ellos. Wojciech Szczęsny es un hombre de situaciones inesperadas. El guardameta polaco ha vuelto a enfundarse el mono de trabajo para defender la portería del FC Barcelona. La lesión de Joan García y la operación veraniega de Marc-André ter Stegen han hecho que el destino, una vez más, sea caprichoso y le brinde una nueva oportunidad bajo los tres palos.

Durante el último mes de octubre, ha disputado tres encuentros: ante la Real Sociedad, el PSG y el Sevilla. Ahora, emprenderá el reto de vivir, probablemente, otro Clásico de liga, aunque para el polaco, no contaba con esta circunstancia: “Le deseo una pronta recuperación y no cuento para nada jugar contra el Real Madrid. No espero que me vean a mí porque deseo que Joan pueda recuperarse pronto... Sé cuál es mi rol esta temporada, mi mayor éxito será que Joan García tenga una gran y exitosa campaña. Por mi parte no hay competición, no existe rivalidad entre nosotros", comentaba en una entrevista hace unos días.

El caprichoso destino de 'Wojciech'

La historia de Szczęsny roza lo surrealista. Decidió poner punto final a su carrera como futbolista profesional tras su etapa en la Juventus. Su trayectoria comenzó en 2009 con el Arsenal, cuando debutó en la Premier League, y se encontraba retirado en Marbella, tras 14 años de carrera a sus espaldas.

Pero todo cambió tras la llamada del conjunto azulgrana. Decidió aceptar el reto y retomar su carrera. Su madre, Alicja Szczęsna, explica el cambio drástico de decisión, que solo se iba a producir si la llamada era del Barça. "Wojtek es un adulto; nunca lo presiono. Él sabe lo que necesita en la vida. Son sus decisiones, y siempre las respeto. Sé que si no fuera por el Barcelona, Wojtek se habría retirado definitivamente. No se puede decir que no a un club así. ¿Quién no querría jugar en el Barcelona?", empieza diciendo Alicja.

Szczesny remarcó que después de haber jugado en clubes 'top' de Europa no se habría enfundado los guantes de nuevo por ningún otro club. Para él, el karma existe. La 'Vecchia Signora' le instó a rescindir el contrato pese a que le pertenecía un año más y el meta aceptó ante el buen trato que le había dispensado la Juventus durante toda su etapa. Se marchó de Turín como un señor y muy pocos meses después la vida le brindó una oportunidad de oro.

Su madre, que ha sido siempre un apoyo incondicional para el guardameta, no se pierde ni un partido de su hijo y lo ha acompañado a todos los clubs en los que ha estado. "Siempre estoy nerviosa. He sido su fiel seguidora desde el principio. Es obvio que no lo veo como un jugador, sino como un hijo. El corazón de una madre late más fuerte. Nada cambia con los años. Veo todos sus partidos. No me perdería nada. Cuando estoy en el estadio, tenemos la tradición familiar de saludarnos siempre. Wojciech me saluda al salir del campo después de un partido, y yo le grito desde la grada. Sabe que tiene todo mi apoyo", explica Alicja Szczęsna.

El gran sueño de toda una familia

“Wojtek quería tomarse en serio la decisión de poner fin a su carrera. Las cosas salieron como salieron, pero como pueden ver, está feliz, realizado, tiene más trofeos en su palmarés y además contamos con la Champions League esta temporada”, afirma Szczęsna.

Y es que el mayor sueño de Szcesny es ganar la Champions. A lo largo de su carrera, se le ha resistido la máxima competición continental. Con el Arsenal ganó 3 títulos (2 FA Cup y 1 FA Community Shield), con la Juventus logró 8 (3 Serie A, 3 Coppa Italia y 2 Supercoppa Italiana) y por último, con el Barça, durante la temporada pasada, logró 3 títulos (Liga, Copa y Supercopa de España).

Veremos hasta cuando Szczesny sigue defendiendo la portería azulgrana. El año pasado, alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League, en la trágica eliminatoria contra el Inter. Este año, la historia es distinta. Hay quienes se retiran del fútbol, pero el fútbol nunca se retira de ellos.