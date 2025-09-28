La madre de Lamine Yamal, reclamo en una cena de Navidad en Londres

El próximo 7 de noviembre, el exclusivo Nobu Hotel Portman Square acogerá la 'Football Fans Christmas Party', una cena de Navidad para aficionados al fútbol cuyo principal gancho publicitario es precisamente la madre del joven crack del Barça.

El cartel promocional no deja lugar a dudas: “Get ready to mingle with Sheila Ebana – Lamine Yamal’s mum, one of the best footballer’s in the world”, se lee en la página oficial del evento. Una estrategia de marketing llamativa que confirma hasta qué punto el fenómeno Yamal ha traspasado fronteras y se ha convertido en una auténtica marca global, incluso su madre. La traducción sería "Prepárate para relacionarte con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo".

La velada, organizada por JEN C Events, incluye un cóctel de bienvenida con champagne, una cena de tres platos, actuaciones en directo y, como colofón, una sesión de DJ hasta la medianoche. Las entradas ya están a la venta y el programa está claramente orientado al público adulto (mayores de 18 años).

Una cena con precios de lujo

El acceso no es precisamente barato. La entrada general cuesta 322 libras (unos 375 euros) e incluye un menú de tres platos y copa de champagne de bienvenida. La entrada Silver sube hasta 365 libras (425 euros) y añade media botella de vino durante la cena. Para los más exclusivos está la opción VIP, a 697 libras (más de 800 euros), que ofrece asiento reservado en la mesa principal, foto con Sheila Ebana y barra libre.