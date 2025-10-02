Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FC BARCELONA

La madre de Lamine Yamal cambia de planes: así será finalmente la cena navideña

El evento navideño de Sheila Ebana se celebrará en otra ubicación

Sheila Ebana, reclamo de una cena de Navidad

Sheila Ebana, reclamo de una cena de Navidad

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Lamine Yamal, estrella en el FC Barcelona. Su padre, Mounir Nasraoui, más conocido como 'Hustle Hard', creador de contenido en redes sociales, y ahora su madre, Sheila Ebana, reclamo en una cena de Navidad en Londres. El clan Yamal está en todos lados.

Hace unos días, se dio a conocer que la madre del '10' culé sería la gran estrella de la cena de Navidad de 'Football Fans Christmas Party', un acto para aficionados al fútbol y el gran gancho del evento es Sheila. No obstante, ha habido cambios de planes.

La cena se iba a celebrar el próximo 7 de noviembre en el exclusivo Nobu Hotel Portman Square, pero por culpa de la cantidad de solicitudes que han recibido para asistir a la gala se han visto obligados a cambiar de ubicación.

"Debido a las solicitudes de una ubicación más céntrica y con mejor acceso al transporte, ¡el evento se traslada a un nuevo lugar!", señalaba la agencia en un comunicado en Instagram.

El nuevo lugar será en el The Leonardo Royal Hotel London City. La fecha no cambiará, será el 7 de noviembre a partir de las 19:30 horas a 00:00. Las entradas estarán disponibles hasta el 8 de octubre, siendo limitadas.

Por otra parte, han querido recordar que "todas las entradas siguen siendo válidas para el nuevo lugar", aunque comentan que si no puedes acudir por el cambio de ubicación: "Te haremos el reembolso sin problema".

Asistir a la cena para conocer a la madre del '10' culé no sale barato:

  • Entrada general: 322 libras (unos 375 euros) e incluye un menú de tres platos y copa de champagne de bienvenida.
  • Entrada Silver: 365 libras (425 euros) y añade media botella de vino durante la cena.
  • Entrada VIP: 697 libras (más de 800 euros) y ofrece asiento reservado en la mesa principal, foto con Sheila Ebana y barra libre.

