Machada sin premio de un Barça titánico en Maracaná

No merecía tamaña crueldad el Juvenil. De verdad que no. Plagado de bajas, el Barcelona tuvo a tocar un Maracanazo que hubiera entrado dentro de la historia no solo del fútbol base y La Masia sino de la entidad. No fue de esta vez. Una pena infinita. Se escaptó la Intercontinental Sub-20 en un Maracaná con 45.656 espectadores enloquecidos ante un Flamengo, que iba con todo y a quien los blaugrana domesticaron durante muchísimos minutos.

El Barça levantó un 1-0 adverso y se puso 1-2 en tiempo de descuento con un golazo de Cortés... pero en la jugada siguiente otro cabezazo de otro zaguero, en este caso el gigante local Iago, hizo el 2-2 y forzó los penaltis (no había pórroga).

Y en la tanda, en que cada equipo llegó a chutar siete veces, el Flamengo se llevó el título por 6-5, con dos tiros atajados por el portero Leo Nannetti por un del cancerbero culer Eder, que firmó una final de un alto nivel.

El Flamengo pegó primero

El Barça arrancó bien. No se dejó intimidar por el ambientazo en Maracaná y mostró a qué había venido a Brasil: posesión, salida limpia, criterio y descaro. Y con estas armas, con las que se proclamó campeón de la Youth League, desactivó un posible inicio en tromba de un rubronegro ultramotivado, que presionaba arriba y parapetaba su defensa casi en la línea de medios.

El plan de Belletti funcionaba… hasta que hubo un error individual. Landry Farré, que actuaba como lateral izquierdo, perdió el balón en campo propio ante la presión adelantada de Lorran, que habilitó a Matheus Gonçalves, que acabó chocando contra Eder. El balón cayó a Lorran, que marcó el 1-0 con una bella finalización. Un mazazo. En el choque previo con el portero blaugrana, ni el árbitro ni el VAR apreciaron una falta que podría haber sido perfectamente señalada.

No se desintegró el Barcelona. Lambió la herida y siguió aplicando el libreto táctico. Continuó jugando con criterio, trabajando bien la posesión en ataques estáticos, con pausa y criterio, y creando superioridades por dentro siempre a través del toque.

Lo único que faltaba era marcar las diferencias en el último tercio, donde los centrales del Flamengo, con muchas ayudas, tapaban cualquier posibilidad de finalización. Ocurrió en hasta tres acciones, en las que las finalizaciones de Juan Hernández (min. 25), Quim Junyent (min. 30) y Landry (min. 31) no llegaron al arco contrario.

Los brasileños, más reactivos, en cambio, ofrecían peligro en cada contra que tejían. No necesitaban mucho para intimidar. Lorran, que era quien marcaba la diferencia, envió un pase largo para el extremo Joshua y Eder, con un paradón en un tiro a bocajarro, evitó el 2-0 (min. 29).

Como se sabía de antemano, el Mengão solo superaba a los blaugranas en los duelos individuales, porque es un equipo físicamente superior y está en el ápice de la forma, y en la calidad de los delanteros, ya con experiencia profesional.

El Barça estaba vivo. Y, cuando logró tener, por fin, un contragolpe, casi empata. Jan Virgili, que firmó un gran primer tiempo, fue habilitado en punta derecha en un tres contra tres y su derechazo acabó estampándose en el palo. Era el minuto 44. Maracaná enmudeció.

Había recursos, mentalidad y calidad para darle la vuelta a la final. A medida que pasaban los minutos, los de Belletti habían empequeñecido a los brasileños, que jugaban a merced de los catalanes.

Un Barça crecido y dominador

En el segundo tiempo se soltaron las amarras. Aparecieron los espacios en un toma y daca de altísima intensidad, con el Barça más punzante y crecido, y un Flamengo, al que le duraba poquísimo la pelota y que apostaba por el vértigo. El Maracaná rugía como en las grandes ocasiones. Lo que hizo el diezmado equipo de Belletti fue simplemente impresionante.

Y llegaron los fuegos artificiales. Hubo un penalti clarísimo sobre Tomás Marques por agarrón. Y en la acción siguiente, un balón largo llegó a Jan Virgili, que se marcó una jugada de crack. Tiró un sombrero, regateó con la derecha y remató con la izquierda: 1-1.Faltaban 20 minutos.

El Barça tenía la final donde quería. Mandaba y había reducido su adversario casi a la nada, a un manojo de nervios. Ahora, incluso, creaba las mejores opciones como un remate con la zurda de Kluivert (min 83), que atajó como pudo Leo Nannetti. El 1-2 se cocía. También la tuvo un estelar Jan Virgili, que ya era el MVP.

Y se entró en un epílogo de locos, en un tiempo añadido en el que pasó de todo. Cuenca hizo el 1-2 con un cabezazo a la salida de un córner. En la jugada siguiente, con el Flamengo a la desesperada, centró un balón cruzado y el otro central, Iago, puso, el 2-2. Del minuto 95 al 96 se pasaron por todos los estadios posibles. La final se decidió en los penaltis... donde salió cruz.

Ficha técnica: Flamengo - Barcelona (2*-2) Flamengo: Leo Nannetti; Daniel Sales, Joao Victor (Fabiano, 76'), Iago, Gusttavo (Carbone, 56'); Joao Alves, Guilherme (Pablo Lucio, 65'), Matheus Gonçalves; Lorran, Joshua (Felipe Teresa, 76') y Pedro Leao (Shola, 56'). FC Barcelona: Eder Aller; Xavi Espart, Cortés, Cuenca, Landry Farré (Oduro, 90+4); Brian Fariñas (Parriego, 88'), Pedro Rodríguez (Tomás Marques, 46'), Quim Junyent (Kluivert, 46'); Jan Virgili, Juan Hernández y Gistau (Nomoko, 79'). Árbitro: John Ospina (Colombia). Tarjetas amarillas a: Guilherme (34'), Pedro Leao (47'), Pablo Lucio (90'), Iago (90+6) / Pedro Rodríguez (18'), Kluivert (84') Goles: 1-0 Lorran min 11; 1-1 Jan Virgili min. 71; 1-2 Cuenca min 90+5; 2-2 Iago min 90+6 Penaltis: 0-1 Jan Virgili; 1-1 Joao Vitor; 1-1 Juan Hernández (falla); 2-1 Iago; 2-2 Oduro; 3-2 Pablo Lucio; 3-3 Cortés; 4-3 Felipe Teresa; 4-4 Kluivert; 4-4 Mathues Gonçalves (falla); 4-5 Nomoko; 5-5 Lorran; Marcos Parriego (falla); 6-5 Carbone Estadio: Maracaná (Río de Janeiro). 45.656 espectadores.

