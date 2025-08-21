FC BARCELONA
Luz verde de la UEFA para jugar el primer partido fuera de casa
Los culés pidieron al organismo regulador del fútbol europeo atrasar su debut en casa para tener más margen con las obras
Sigue la cuenta atrás para decidir donde jugará el Barça esta misma temporada. Todos los escenarios están abiertos: volver al Spotify Camp Nou, jugar los primeros encuentros a puerta cerrada, volver a Montjuic o incluso jugar ante el Valencia lejos de Barcelona. Pero los azulgranas deberán dar una respuesta a la UEFA sobre donde disputarán la fase Liga de la UEFA Champions League.
Emisarios del organismo regulador del fútbol europeo visitaron este jueves por la mañana el estadio azulgrana para ver las obras in situ. El tiempo corre en contra del Barça ya que el próximo jueves 28 de agosto deberían tener el premiso de primera ocupación del Ayuntamiento de Barcelona para poder abrirlo al público.
Ante este escenario, los culés pensaron en replicar la fórmula que utilizaron en la Liga. El Barça jugará sus tres primeras jornadas fuera de casa, para conseguir casi un mes de margen antes del primer encuentro en la ciudad condal. Tras el partido en Son Moix, los culés visitarán el Ciutat de Valencia y Vallecas antes de recibir al Valencia. Algo parecido quieren hacer en Champions: jugar el primer encuentro de la fase Liga fuera de casa, así ganarían dos semanas más para llegar al objetivo con el estadio.
La UEFA no se opondrá
Según ha adelantado 'Tot Costa de Catalunya Ràdio' y ha podido confirmar SPORT, la UEFA dará luz verde y no se opondrá a la petición del Barça para poder jugar la primera jornada fuera que será el 16, 17 o 18 de setiembre. Mientras que la segunda jornada será el 30 y el 1 de octubre. Un margen que podría ser clave para volver a Les Corts.
El sorteo de la fase Liga se llevará a termo el próximo 28 de agosto, el día límite para la decisión Barça-UEFA. En Champions no se puede cambiar de sede en la misma fase, por tanto, los barcelonistas jugarán los cuatro partidos en casa de grupos en el mismo estadio ya sea el Spotify Camp Nou o Montjuic.
Algo que los culés deberán tener en cuenta es que la UEFA pide a los clubes que tengan abierto el Lateral del estadio por cuestiones televisivas. Esa zona del estadi se abrirían en la Fase 1B, ya que en la primera solo estarían disponibles los asientos en la Tribuna y el Gol Sud.
A pesar de la luz verde de la UEFA, este margen podría seguir sin ser suficiente por lo que el Barça llegó a un acuerdo con la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para disponer de l'Estadi Olímpic Lluis Companys hasta finales de febrero, tal y como avanzó MD y pudo confirmar SPORT el pasado miércoles.
Precedente Celta de Vigo
Existen algunos precedentes en las competiciones UEFA para respaldar la petición azulgrana. En 2016, el Celta de Vigo de Eduardo Berizzo pidió arrancar la fase de grupos de la Europa League fuera de casa por unas reformas en las gradas de Balaídos. Se aceptó la propuesta y los gallegos empezaron jugando en Lieja la primera jornada de la Europa League 2016/17.
