Luz verde para Lewandowski

El FC Barcelona visita este sábado al Levante UD en el Estadi Ciutat de València con el reto de sumar la segunda victoria de la temporada en LaLiga y mejorar las sensaciones respecto a la jornada inaugural de la competición doméstica. El conjunto blaugrana asaltó cómodamente al Mallorca, pero Hansi Flick verbalizó públicamente que no le había gustado la actitud de sus futbolistas en Son Moix.

El entrenador alemán, muy exigente con un equipo que afronta el curso 2025/26 con el difícil objetivo de mejorar el triplete estatal de la pasada campaña, ha recibido una buena noticia en las horas previas al Levante-Barça. Robert Lewandowski ha dejado definitivamente atrás las molestias musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda que arrastraba desde principios de agosto. El delantero polaco, que este jueves cumplió 37 años, ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria culé.

Luz verde, por consiguiente, para que el ariete empiece su cuarto año como jugador del FC Barcelona. 'Lewy' aterrizó en la Ciudad Condal en 2022, durante el famoso verano de las palancas, y desde entonces ha celebrado 101 goles en 147 partidos con la camiseta blaugrana. Está a solo dos tantos de igualar sus registros con el Borussia Dortmund (103 tantos), el club que le permitió dar el salto al máximo nivel del fútbol europeo.

A pesar de llevar varios entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros y formar parte de la convocatoria, lo más normal es que Lewandowski no sea titular esta noche. En la rueda de prensa de este viernes, Flick 'deslizó' que no tendrá ninguna prisa con el regreso del polaco. Y menos con Ferran Torres, que empezó la temporada afinado de cara a portería, y Marcus Rashford, al que el míster elogió ayer, en la plantilla.