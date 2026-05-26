¡Luz verde para la final de la Champions en el Spotify Camp Nou!

El Spotify Camp Nou está cada vez más cerca de acoger la gran final de la UEFA Champions League masculina de 2029. El Gobierno español ha dado este martes su aval definitivo a la candidatura presentada por la RFEF, un paso clave que refuerza las opciones del Barça y de Barcelona para organizar el partido más importante del fútbol europeo en su casa.

Ferran Torres (I) celebra con Lamine Yamal / Toni Albir / EFE

La decisión del Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra Milagros Tolón, permite formalizar la candidatura ante la UEFA antes del 10 de junio. La designación final se conocerá en septiembre, pero el coliseo blaugrana parte con un gran impulso. Su principal rival es el mítico Wembley de Londres, pero el nuevo Camp Nou y el tirón de la ciudad pesan mucho.

Un estadio con historia europea

El feudo azulgrana ya sabe lo que es vivir una final de Champions. En 1989 albergó la victoria del Milan de Arrigo Sacchi ante el Steaua de Bucarest (4-0), con un aforo que rozó los 97.000 espectadores. Diez años después, en 1999, fue testigo de una de las finales más épicas de la historia: el Manchester United remontó al Bayern de Múnich en los minutos finales (2-1) para completar un triplete histórico.

Una de las finales más locas de la Champions League. En el Camp Nou, el Manchester United le remontó en la prórroga, con gol de Solskjaer en el 93' y de Sheringham 91’, la final de 1999 al Bayern para alzar la 'orejona' / Agencias/SPORT

Ahora, tras la ambiciosa remodelación, el Spotify Camp Nou se convertirá en uno de los estadios más modernos y grandes del mundo. Con una capacidad prevista de unos 105.000 espectadores, cubierta completa y unas instalaciones de primer nivel, estará listo para deslumbrar a Europa. Las obras avanzan a buen ritmo y se espera que el estadio esté prácticamente finalizado para el final de la temporada 2027/28, lo que da margen suficiente para brillar en 2029.

San Mamés, a por su segunda final de Champions femenina en 2028

Bilbao y San Mamés también tienen vía libre. El Gobierno respalda la candidatura del estadio del Athletic para acoger la final de la UEFA Women’s Champions League 2028. Los leones ya organizaron con éxito la final de 2024 (donde el Barça femenino se proclamó campeón ante el Olympique de Lyon) y la de la Europa League masculina en 2025. Ahora competirán con Lyon, Basilea y Estambul, pero parte como uno de los favoritos por su experiencia reciente y sus magníficas instalaciones.

España, con dos candidaturas fuertes, aspira a ser protagonista absoluta de las grandes finales europeas a finales de esta década. Para el Barça y la afición culé, 2029 puede convertirse en una fecha histórica.