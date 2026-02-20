Luz verde al fichaje de Ajay Tavares por el Barça

Caso cerrado. Ajay Tavares fichará por el Barça. Según ha podido saber SPORT, el joven extremo británico ya ha recibido la autorización del club inglés para viajar a Barcelona y, tras varias semanas de trámites, la situación ha quedado desbloqueada. Los problemas burocráticos ya son historia y el futbolista viajará este domingo a la Ciudad Condal para pasar la revisión médica el lunes. La idea es que pueda incorporarse a los entrenamientos a mediados de la próxima semana y empezar cuanto antes su adaptación.

Tal y como contamos en SPORT la semana pasada, el extremo del Norwich City tenía su incorporación prácticamente cerrada desde hace tiempo. Solo faltaba resolver la parte administrativa para que el movimiento pudiera hacerse oficial. Ese paso ya se ha completado y el Barça ha recibido el visto bueno necesario para que la operación avance sin más obstáculos.

Un fichaje prometedor

Nacido en 2009, Ajay cuenta con pasaporte portugués, un detalle clave para que el traspaso pudiera realizarse siendo menor de edad. De haber tenido únicamente nacionalidad británica, el jugador habría tenido que esperar hasta cumplir los 18 años. La FIFA ha dado finalmente luz verde y eso permite que el futbolista pueda trasladarse a Barcelona de inmediato.

Esta temporada ha participado con regularidad en el sub-18 del Norwich, compitiendo incluso ante jugadores mayores que él. Su crecimiento no ha pasado desapercibido y en Inglaterra ya era considerado uno de los talentos más prometedores de su generación.

El canterano del club inglés ha destacado recientemente en las categorías inferiores de su selección, tras su paso por la sub-15 y la sub-16, y ya ha debutado con la sub-17 de Inglaterra. Gracias a su rendimiento tanto a nivel internacional como en su club, ha despertado el interés de equipos de la Premier League y también de clubes de fuera de ella, aunque finalmente será la entidad catalana la que se hará con sus servicios.

Refuerzos invernales

En la línea ofensiva, este mercado invernal el filial ha incorporado ya a dos delanteros, Hamza Abdelkarim y Joaquín Delgado. La plaga de bajas, con jugadores como Gistau y Barberá sin poder contar con continuidad y con dudas también en otros nombres, obligó a la secretaría técnica a moverse con rapidez.

Con Tavares, el Barça vuelve a apostar por talento joven con proyección. Si no hay contratiempos, el lunes dará el último paso antes de empezar su nueva etapa en azulgrana.