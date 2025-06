Despedidas en el Barça Atlètic: 8 bajas serán oficiales este lunes

Como cada 30 de junio, llega la hora de las despedidas. Ya sea de los jugadores que acaban contrato y no hay renovación, o de los que han jugado como cedidos y no se ejerce la opción de compra. Si la campaña pasada, después de quedarse a las puertas del ascenso a Segunda División, el Barça Atlètic se decidió a comprar a Mamadou Mbacke tras rebajar a 2 millones su precio, esta campaña, con el descenso a Segunda RFEF, no habrá ningún futbolista en estas condiciones que tenga el premio de continuar vistiendo la camiseta azulgrana.

Siete son las bajas que se deberán anunciar de manera oficial. Tres jugadores que finalizan contrato y cuatro cedidos que han agotado los préstamos. Entre los primeros, dos ya han encontrado nuevo destino. Se trata de Aleix Garrido y de Diego Percan.

Aleix Garrido, de 19 años, debutó en Elche tras sustituir a Ansu Fati / LALIGA

Los que finalizan contrato

La salida del capitán fue dolorosa tras toda una vida de azulgrana, pero lo cierto es que Aleix no entraba en los planes de Hansi Flick para el primer equipo y no tenía sentido su continuidad en el filial. Su calidad y proyección está muy por encima de la cuarta categoría del fútbol español. El de Ripoll ha encontrado acomodo en el Eibar, donde ha sido muy bien acogido. Los guipuzcoanos buscarán tener opciones de luchar por el ascenso a Primera División tras una campaña irregular.

También a un equipo de Segunda, pero en su caso de Polonia, se ha marchado Diego Percan. El leonés se pasó prácticamente toda la temporada lesionado y regresó ya al final. Casi consigue el gol de la permanencia, pero no pudo ser. En el Arka Gdynia, y a sus 23 años, el delantero tratará de relanzar su carrera.

Juan Piera solo ha sumado 78 minutos, repartidos en 4 partidos. La lógica es que no siga, pero su caso es, por decirlo de una manera amable, particular. El también delantero es el tercero de los que terminan contrato y el único que todavía no ha resuelto su futuro.

Y por último, el caso de Pau Prim. Un centrocampista que estaba llamado a hacer carrera en el primer equipo del FC Barcelona pero que 'desapareció del mapa' tras negarse a renovar. El club decidió castigarle y se pasó meses y meses en la grada. El pasado sábado se despidió con una emotiva carta. Su destino será el Al-Sadd de Catar.

Los que acaban la cesión

Cuatro futbolistas han jugado esta campaña en el Barça Atlètic como cedidos. Y aunque tres de ellos han tenido un papel bastante destacado, al menos en cuanto a minutos jugados, ninguno va a seguir.

Rubén López ha sido, de hecho, el futbolista de la plantilla azulgrana que más partidos (35) y minutos (2.298') sumó. Además de ocupar varias posiciones y ser un comodín para Albert Sánchez primero y Sergi Milà, después. Regresa al Deportivo para jugar en Segunda A y después de que el FC Barcelona no se pudiera ni plantear una opción de compra que se acercaba a los 5 millones de euros.

Las tres nuevas incorporaciones del Barça Atlètic, realizaron sus primeras manifestaciones como azulgranas a los medios del club / FC BARCELONA

También Iván Cedric tuvo un papel protagonista después de fichar in-extremis (su inscripción incluso fue más tarde de plazo tras un error federativo) y de aprovechar el hueco que dejaban las lesiones de Víctor Barberá y Diego Percan. El madrileño regresa a la UD Las Palmas tras marcar 8 goles y repartir 5 asistencias con el Barça Atlètic. Su opción de compra era de 3 millones de euros, pero el descenso la hizo inviable.

Más asequible era la de Pedro Soma, pero aun así, el estadounidense no continuará y volverá a la UE Cornellà. Y eso que tuvo un buen papel, haciéndose con el pivote defensivo del filial en 28 partidos a los que añadir también participación con el Juvenil A de Belletti, pues justo este 30 de junio cumple 19 años. SPORT informó hace unos días que el club azulgrana no haría efectiva la opción de compra de 800.000 euros.

La cesión que ha sido del todo infructuosa ha sido la Aziz Issah, que solo ha jugado dos 'ratitos' procedente del Dreams FC de Ghana y tras un desembolso que en su país cifraron en el millón de euros. El habilidoso futbolista incluso llegó a debutar con la absoluta de su selección, pero del Barça sale por la puerta de atrás.