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FC BARCELONA

El Barça se interesa por Lukeba para reforzar la defensa

El central del RB Leipzig estaría en negociaciones iniciales con el Barça, con el Arsenal también atento a su situación

Lukeba en un partido con el Leipzig

Lukeba en un partido con el Leipzig / MARTIN DIVISEK / EFE

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Sergi Pérez

El FC Barcelona sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada y rastrea diferentes opciones para reforzar la defensa. Tras cerrar la incorporación de Anthony Gordon y mientras mantiene varios frentes abiertos, como Julián Álvarez y Bernardo Silva, la dirección deportiva azulgrana también estudia la posibilidad de incorporar a un defensor central.

Según ha informado la cuenta especializada @DTalkingArsenal, el Barça habría mantenido conversaciones iniciales con el RB Leipzig y con el entorno de Castello Lukeba para tratar de ficharlo en este mercado. La misma información apunta que el Arsenal también estaría siguiendo de cerca la situación del central francés, aunque, por el momento, el interés más concreto sería el del conjunto azulgrana.

Un perfil ideal para Flick

Lukeba, de 23 años, se formó en la cantera del Olympique de Lyon y fichó por el RB Leipzig en el verano de 2023. Desde su llegada a Alemania, se ha consolidado como uno de los defensores con mayor proyección del fútbol europeo, llamando la atención de varios clubes grandes.

Esta temporada ha disputado 26 partidos en la Bundesliga, donde el Leipzig ha quedado tercero. Pese a su buen rendimiento, no ha sido convocado por la selección francesa para disputar el Mundial 2026.

Tras descartarse el fichaje de Bastoni, Lukeba, también zurdo, podría ser más del agrado de Hansi Flick. El central, de 1,84 metros de altura, destaca especialmente por su velocidad, anticipación y salida de balón, por lo que encajaría a la perfección con la línea adelantada del técnico alemán.

Lukeba en un encuentro contra el Real Madrid

Lukeba en un encuentro contra el Real Madrid / Ballesteros / EFE

Por ahora no existe ninguna negociación avanzada y la operación se encuentra en una fase muy inicial. Aun así, el nombre de Castello Lukeba ya ha irrumpido en la agenda azulgrana y podría convertirse en uno de los jugadores a seguir durante las próximas semanas.

Otro talento en el escaparate del Leipzig

Lukeba no es el único futbolista del Leipzig que ha despertado el interés de grandes clubes europeos. Yan Diomandé, otro de los jóvenes referentes del conjunto alemán con solo 19 años, ha llamado la atención de Liverpool y PSG tras firmar 12 goles y 9 asistencias en su primera temporada en la Bundesliga.

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De este modo, el Leipzig sigue consolidándose como uno de los mayores escaparates de talento joven del fútbol europeo, tras haber contado en los últimos años con futbolistas de la talla de Dani Olmo, Joško Gvardiol, Xavi Simons, Dominik Szoboszlai o Dayot Upamecano.

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