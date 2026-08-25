Lukeba gana enteros

El Barça sigue atento al mercado de centrales y Castello Lukeba es la primera opción si Balde sale este verano, según informa The Athletic. El defensa francés del Leipzig, de 23 años y 1,84 metros, figura desde hace semanas en el radar azulgrana como uno de los candidatos para reforzar la zaga.

Según estas informaciones, Lukeba tenía este verano una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, aunque el plazo para ejecutarla ya ha expirado. Su contrato contempla una nueva cláusula de 65 millones para el próximo verano.

El escenario, sin embargo, podría ser distinto si el Leipzig acepta negociar su salida durante este mercado. Según Sky, en caso de que el central abandone el club alemán este verano, su precio estaría muy por debajo de los 80 millones de su cláusula. El Leipzig estaría dispuesto a escuchar ofertas y la cifra podría situarse en torno a los 45-50 millones de euros. En cualquier caso, la operación está condicionada a una eventual salida de Balde.

Lukeba y su brutal 'gambeteo' en el entrenamiento en el sub-23 de Francia / FFFtv

Flick, su gran valedor

Hansi Flick es uno de los grandes valedores de Lukeba. El técnico azulgrana conoce bien el mercado alemán y valora especialmente las condiciones del francés, que puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo. Flick ha seguido de cerca su evolución en el Leipzig, donde se ha consolidado como uno de los jóvenes defensas con mayor proyección de la Bundesliga.

Zurdo y formado en la cantera del Olympique de Lyon, Lukeba llegó al Leipzig en 2023 y rápidamente se convirtió en una pieza importante del conjunto alemán. Su velocidad para defender lejos del área, su capacidad para corregir a campo abierto y su salida de balón encajan con el perfil que busca el Barça para su línea defensiva.

Su llegada al Leipzig se produjo con apenas 20 años, después de solo dos temporadas como profesional en Lyon. El club alemán apostó fuerte por su potencial y pagó 34 millones de euros, bonus incluidos, por su fichaje en agosto de 2023. El acuerdo incluyó además un 20% de una futura plusvalía para el Olympique de Lyon.

Ahora, tres años después, Lukeba puede convertirse en una de las grandes apuestas del Barça para reforzar la defensa. Su fichaje podría exigir una inversión de entre 45 y 50 millones este verano, mientras que el próximo curso su cláusula quedaría fijada en 65 millones. La operación, en cualquier caso, pasa primero por conocer el futuro de Balde.