Luke Littler (19 años), el 'Messi de los dardos', quita hierro a la precocidad de Lamine Yamal: "¿Es el mejor jugador de 19 años del mundo? No, mientras yo gane"

Hace unos años que los dardos tienen a una 'rockstar' dentro de su disciplina gracias a su éxito precoz y el dominio con el que gana sus partidas. Luke Littler tiene tan solo 19 años pero ya es doble campeón mundial de la PDC (Corporación Profesional de Dardos) y acumula 14 títulos mayores individuales.

El dardista inglés es un prodigio en su deporte, igual que lo es Lamine Yamal en el fútbol, y de hecho su carrera tiene algunos paralelismos, como la pronta consecución del Mundial.

Luke Littler hace historia a los 17 años / AP

El tirador ha ganado 66 de las 77 partidas disputadas en un gran torneo y este año ha alzado los seis 'majors' en los que ha participado. Mientras, el azulgrana ya ha sido campeón de Europa y del mundo con la selección española, además de tres ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Por eso, desde 'The Sun' le preguntaron si se consideraba el deportista más dominante del mundo, en cualquier disciplina. Littler dejó la modestia en casa y respondió con rotundidad: "Ahora mismo, por supuesto. Es difícil decirlo, al fin y al cabo, Sinner ha ganado Wimbledon. Pero sí, por la forma en que gano mis partidos, rindo y conquisto títulos, probablemente soy el mejor que hay".

Lamine Yamal celebra un gol ante el Newcaslte durante la última edición de la Champions. / Valentí Enrich / SPORT

l medio inglés le preguntó acerca del futbolista del FC Barcelona, considerado por muchos uno de los mejores jóvenes de la historia tanto con el balón, así como en cualquier deporte.

Nada importa para Littler que el de Rocafonda haya ganado el Mundial recientemente, tampoco que fuera figura clave en la Euro de 2024, con tan solo 16 años.

Lamine Yamal preparado para alzar la Copa del Mundo. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

"Obviamente, España ha ganado el Mundial y todo el mundo habla de Lamine Yamal. Quiero decir, en realidad no hizo gran cosa, ¿no? Quizá marcó un gol. Dio unas cuantas asistencias. ¿Es el mejor jugador de 19 años del mundo? ¡No, no lo es! Mientras yo gane, juegue bien y acumule trofeos, eso es lo único que cuenta", señalaba el jugador de dardos.

Queda claro que el joven inglés tiene la confianza por las nubes, aunque realmente es el mejor jugador de dardos profesional del mundo y detrás de unas palabras que pueden parecer arrogantes puede haber más verdad de lo que podría pensarse inicialmente. Claro está que la repercusión de uno y de otro están a años luz de distancia a favor del catalán.