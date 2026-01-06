Así es por dentro el lujoso hotel del Barça en Jeddah

El Barça llegó ayer a Yeda (Arabia Saudí) y se instaló en en el hotel más lujoso de la ciudad: el Ritz-Carlton, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y con vistas directas al mar en un entorno pensado para la máxima comodidad de los futbolistas. El hotel cuenta con 224 habitaciones y ofrece un nivel de privacidad extremo para la expedición azulgrana que permanecerá, si todo va bien, una semana en la ciudad.

Como es habitual en este tipo de desplazamientos, el club ha reservado una planta completa para la expedición azulgrana para garantizar descanso y seguridad a los futbolistas, alejarlos del ruido exterior y permitir que el grupo se concentre sin interrupciones. La ubicación del hotel, además, favorece el plan de viaje de la expedición pues se encuentra cerca de la gran mayoría de lugares de interés para la plantilla, que saldrá a pasear en grupos en más de una ocasión.

Así es el interior de las habitaciones del hotel en el que se concentra el Barça / Archivo

Máxima privacidad

Las comidas, cenas y desayunos se realizan en una zona separada del resto de huéspedes. El equipo dispone de un comedor amplio y exclusivo que el Barça ha reservado para la expedición y es ahí donde los jugadores comparten tiempo juntos.

Las habitaciones son más grandes de lo habitual. Muchos futbolistas pasan gran parte del tiempo en el hotel y necesitan espacios cómodos para desconectar. Algunos aprovechan para jugar a la consola, mientras otros prefieren juegos de mesa en grupo para hacer piña.

Sala de conferencias del lujoso Hotel Ritz-Carlton de Yeda / Archivo

Hansi Flick y su cuerpo técnico también cuentan con una zona de trabajo propia. En una sala amplia se preparan los aspectos tácticos y se realizan las sesiones de vídeo. De hecho, será en una zona anexa a la que se darán las instrucciones antes del partido.

El hotel dispone además de un gran salón destinado a ejercicios de activación y calentamiento, así como de un gimnasio equipado con la última tecnología. Tanto jugadores como miembros de la expedición pueden utilizar estas instalaciones, pensadas para mantener al equipo en las mejores condiciones durante su estancia en la ciudad saudí.