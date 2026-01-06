FC BARCELONA
Así es por dentro el lujoso hotel del Barça en Jeddah
La expedición azulgrana se aloja en el hotel más lujoso de la ciudad saudí y ha cerrado una planta entera para garantizar la máxima privacidad de los jugadores
El Barça llegó ayer a Yeda (Arabia Saudí) y se instaló en en el hotel más lujoso de la ciudad: el Ritz-Carlton, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y con vistas directas al mar en un entorno pensado para la máxima comodidad de los futbolistas. El hotel cuenta con 224 habitaciones y ofrece un nivel de privacidad extremo para la expedición azulgrana que permanecerá, si todo va bien, una semana en la ciudad.
Como es habitual en este tipo de desplazamientos, el club ha reservado una planta completa para la expedición azulgrana para garantizar descanso y seguridad a los futbolistas, alejarlos del ruido exterior y permitir que el grupo se concentre sin interrupciones. La ubicación del hotel, además, favorece el plan de viaje de la expedición pues se encuentra cerca de la gran mayoría de lugares de interés para la plantilla, que saldrá a pasear en grupos en más de una ocasión.
Máxima privacidad
Las comidas, cenas y desayunos se realizan en una zona separada del resto de huéspedes. El equipo dispone de un comedor amplio y exclusivo que el Barça ha reservado para la expedición y es ahí donde los jugadores comparten tiempo juntos.
Las habitaciones son más grandes de lo habitual. Muchos futbolistas pasan gran parte del tiempo en el hotel y necesitan espacios cómodos para desconectar. Algunos aprovechan para jugar a la consola, mientras otros prefieren juegos de mesa en grupo para hacer piña.
Hansi Flick y su cuerpo técnico también cuentan con una zona de trabajo propia. En una sala amplia se preparan los aspectos tácticos y se realizan las sesiones de vídeo. De hecho, será en una zona anexa a la que se darán las instrucciones antes del partido.
El hotel dispone además de un gran salón destinado a ejercicios de activación y calentamiento, así como de un gimnasio equipado con la última tecnología. Tanto jugadores como miembros de la expedición pueden utilizar estas instalaciones, pensadas para mantener al equipo en las mejores condiciones durante su estancia en la ciudad saudí.
- El Chelsea prepara una oferta de 160 millones por Vinicius
- Damià Abella: 'Me siento 100% identificado con el caso de Gerard Martín
- El fichaje de Cancelo por el Barça, al caer
- OFICIAL: La convocatoria del Barça para viajar a Arabia Saudita
- Vinicius se harta
- Acuerdo total entre Barça y Al-Hilal por Joao Cancelo
- El alemán Goretzka, posible fichaje para el Barça
- Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer