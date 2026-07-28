La lujosa colección de coches que ya ostenta Lamine Yamal

Un Golden Boy, una Eurocopa, varias ligas y un Mundial. Lamine Yamal es sinónimo de éxito. El extremo del FC Barcelona no entiende de edades y con apenas tres años en la élite, se ha consolidado como una estrella internacional. Ha pasado de ser el 'niño prodigio' de la Masía, a convertirse en una realidad en el Barça.

Con el '10' en la espalda, ha firmado una gran temporada y le ha añadido la guinda al pastel con la Copa del Mundo, uno de sus mayores sueños desde pequeño. Ahora le falta el Balón de Oro, aunque este reconocimiento individual llegará cuando el tiempo decida dárselo. No corre prisa.

Lamine se hace de oro

Fuera de los terrenos de juego, Lamine ya empieza a diversificar sus inversiones. Es un activo estratégico en el mundo del marketing deportivo. El entramado empresarial que rodea a Lamine Yamal va mucho más allá de los contratos publicitarios tradicionales. Su proyección ha activado una estrategia estructurada en torno a la gestión de marca personal, impulsada por el representante Jorge Mendes (Gestifute), uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial.

Por lo que hace a su equipo, está formado por 10 personas que trabajan casi exclusivamente en su carrera, encargándose de todo, desde el marketing y la logística hasta la estrategia digital y las colaboraciones con marcas. Además de sus amigos, Moha y Souhaib, o sus padres, que lo asesoran en todo momento de forma más próxima.

Un apasionado del motor

Pero Lamine también tiene tiempo para caprichos. Le encanta el mundo del motor y ya cuenta con algunos modelos 'top' dentro de su entorno. Sin embargo, todavía no dispone del carnet de conducir, que empezó a sacárselo a finales de 2025. Tampoco tiene intenciones de comprarse Lamborghinis ni grandes 'joyas'.

En su garaje dispone de dos coches, adaptados tanto a sus desplazamientos diarios (entrenamientos del Barça, compras...) como a la imagen de estrella emergente que representa.

Lamine Yamal, futbolista de España y el Barça / EFE

El Audi A3: su coche para el día a día

Para su rutina diaria, Lamine usa un Audi A3, un vehículo de perfil joven y deportivo. Se trata de uno de los compactos más populares de la firma alemana y destaca por ofrecer una conducción ágil en ciudad sin renunciar a las prestaciones.

El modelo cuenta con un interior moderno y orientado al conductor, con sistemas digitales, conectividad avanzada y acabados de calidad. Aunque no es un superdeportivo de grandes cifras, el A3 es discreto pero premium. Incluso se lo acostumbra a dejar a su familia y amigos.

Cupra Formentor: el coche que le prestó el Barça

El Cupra es otro de los vehículos del futbolista. Lamine Yamal utiliza este modelo dentro del contexto del acuerdo de patrocinio que mantiene el FC Barcelona con la marca, una relación que permite a los jugadores disponer de vehículos de la compañía. El Formentor es cómodo para el uso diario, práctico y que le sirve para combinarlo con el Audi. Se ha convertido en su imagen habitual al llegar a la Ciudad Deportiva

Su modelo es un SUV deportivo con un diseño agresivo, con líneas marcadas, una imagen diferenciada y un enfoque más dinámico que otros modelos de su segmento. Como embajador de Cupra, también recibió el nuevo Cupra Raval VZ, uno de los grandes referentes de la movilidad eléctrica en Europa.

Cupra Formentor VZ5 de colección / Cupra

Dos coches más de lujo, aunque fuera de su garaje habitual

Además del Audi A3 y el Cupra Formentor, se le atribuyen algunos vehículos de alta gama. Entre ellos se encuentran modelos como el McLaren Artura y el Range Rover, aunque no está claro que ambos formen parte de su propiedad personal al cien por cien.

El McLaren Artura es uno de los superdeportivos más llamativos del mercado actual. Este híbrido enchufable de la firma británica combina un diseño radical con tecnología avanzada, un motor V6 biturbo acompañado de asistencia eléctrica y unas prestaciones propias de un vehículo pensado para ofrecer una experiencia de conducción extrema.

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También se ha visto al joven jugador relacionado con un Range Rover, uno de los SUV de lujo más utilizados por deportistas de élite.