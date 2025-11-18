Luis Suárez no se olvida de Barcelona: "Mi idea es volver"

SPORT viajó a Miami para entrevistar a una de las grandes leyendas de la historia del FC Barcelona. Luis Suárez marcó 198 goles vestido como azulgrana en sus seis temporadas en el Spotify Camp Nou.

Tras su salida de Barcelona en 2020, Suárez pasó por el Atlético de Madrid, Nacional de Montevideo y Gremio de Porto Alegre, antes de recalar en el Inter Miami junto a su inseparable Leo Messi. A pesar de haber jugado en todos esos equipos, el uruguayo guarda un gran recuerdo de Barcelona y confirmó que sigue apoyando al equipo de Hansi Flick desde Estados Unidos.

"Sí, siempre, constantemente, los niños también, porque uno no deja de ser hincha, uno no deja de tenerle admiración al club, de tenerle cariño al club y de tener contacto todavía con gente del club", explicó el delantero centro.

"Nuestra idea es volver a Barcelona"

Con 38 años, Suárez ya está pensando en el futuro tras el fútbol y en dónde vivirán cuando su carrera profesional termine: "Seguimos teniendo casa ahí. Nuestra idea planificada es volver a Barcelona por todo lo que nos resulta. Lo tenemos confirmado por todo lo que nos dio y porque siempre nos sentimos ahí como en casa".

En Barcelona vivió algunos de los mejores años de su carrera y se convirtió en uno de los mejores delanteros centros de la historia del fútbol. A pesar de ello, también hubo fases negativas que el uruguayo recordó: "Viví varias rachas negativas. El jugador de fútbol a veces es cabeza dura y no reconoce los momentos malos. Cuando no hacía goles de visitante, me molestaba a mí mismo también. Me enojaba conmigo mismo. Después es una bola que empieza a ser grande y te llega a afectar por más que uno no quiera. Deseaba demostrar la fortaleza que te contaba al principio. Ese fue un momento complicado, pero después yo tengo un dicho, una frase: que el Barcelona, lo que te hace, Europa en realidad, en el Atlético pasaba lo mismo, te exige que cada tres días, cada partido, tienes que rendir".

Suárez, Neymar y Messi, en la famosa imagen / SPORT

En Barcelona marcó 195 goles, pero según el propio delantero, su mejor etapa fue en Anfield: "El Suárez del Liverpool 2013 o 2014, que le salía todo, porque me salía todo, fue especial. Son rachas, son momentos, que te sale todo en ese momento y lo disfrutabas. El Suárez del Barcelona fue totalmente diferente a lo que era el Suárez del Liverpool por el espacio o por el rol que tenía que cumplir. Siempre lo expliqué: en el Barcelona yo aprendí a jugar en un espacio de 10x10 a un toque que en el Liverpool no lo hacía. En el Liverpool tenía 40 metros para correr yo solo y ahí engañármela y pelearla. En Uruguay lo mismo. Me hizo evolucionar muchísimo y el Suárez del 2014 hasta el 2017, que fueron mis mejores años en el Barcelona, fue bueno también".