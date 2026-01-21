"Luis Suárez era otro nivel, se veía en un simple rondo"

El Celta de Vigo está completando una buena temporada en Liga, al pelear por entrar en competición europea mientras disputa la propia Europa League. Lejos parecen quedar las temporadas recientes en que los gallegos luchaban por no bajar de división y debían ser salvados, en gran parte, gracias al gran rendimiento de su máxima estrella, Iago Aspas.

El '10' celtista es el máximo goleador histórico del club de Vigo y en esta campaña suma cuatro goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones. No obstante, su rol actual es más secundario, por lo que, quizás, con más tiempo para reflexionar, le resulta más fácil comentar temas de actualidad o repasar algunos momentos de su carrera, como ha hecho en la reciente entrevista con 'Feeberse'.

Iago Aspas celebra su golazo ante el Niza en Europa League / Jose Lores

"Es fácil que yo lo diga cuando a mí me ha pasado muchas veces"

Preguntado por el carácter de Vinicius Jr, tan cuestionado por sus rivales y por las aficiones que lo enfrentan, el de Moaña admite que su temperamento también es fuerte, por lo que para él es más fácil comprender al extremo carioca: "Es fácil que yo lo diga cuando a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando era joven. A veces lleva ese tipo de interpretación en las gradas rivales o en los defensas rivales o los oponentes, esa frustración que él tiene, que parece que va contra el rival y que debería canalizarlo más en el fútbol".

Vinicius Junior con el Real Madrid CF / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De hecho, analizando la situación del atacante, reconoce que "para las gradas rivales es fácil estar encima de él, para descentrarlo, para que no saque todo el fútbol o todo el juego que lleva dentro, que es mucho y muy, muy bueno". Como reflexión final, insiste en su semejanza con Vinicius, sobre todo en el pasado: "Seguro que me he llevado muchas tarjetas, muchas expulsiones en su momento, cuando era más joven y no sabía canalizar. Con el paso del tiempo se ha ido mejorando, pero eso es algo que se lleva dentro y que nunca vas a ser capaz de pararlo o detenerlo al 100%".

El jugador que más le impresionó en Liverpool

Pese a que lleva prácticamente toda su vida vinculado al Celta de Vigo, Iago Aspas también jugó para Sevilla y Liverpool. De su paso en Inglaterra, el internacional con España ha recordado la gran impresión que le causó coincidir con un ex azulgrana: "Luis Suárez era otro nivel. Él llegó un poco más tarde a la pretemporada, pero ya se veía en un simple rondo. Teníamos grandes jugadores como Gerrard o Coutinho, pero el que nos daba el punto más fue Luis Suárez".