Luis Suárez: "Igual Julián se planta"

Luis Suárez no está en el Mundial con Uruguay, aunque le habría gustado según sus propias palabras en una entrevista concedida al programa 'El Larguero' de la Cadena SER. El ex del FC Barcelona y del Atlético de Madrid también habló del nombre que está en boca de todos. De un Julián Álvarez del que dejó ir una sentencia: "El Cholo puede convencerlo... o igual Julián se planta".

Luis Suárez entendió la postura de Julián Álvarez y sus sonadas declaraciones pidiendo "una transferencia" para "cumplir un sueño" que no es otro de jugar en el FC Barcelona. Y recordó que, en su día, el también pidió salir del Liverpool pero cambió la decisión. "Cuando uno se declara de querer dar un paso al costado, de un cambio, a mí me trocó la misma posibilidad cuando yo estaba en el Liverpool y dije que me quería ir al Arsenal, yo quería jugar Champions. Vino el capitán, Gerrard, y me convenció: 'Si haces un gran año te vamos a ayudar y te vas a poder ir al Barcelona, al Real Madrid, donde quieras'. Me convenció y salí a pedir disculpas porque las declaraciones no fueron buenas en esos momentos. Me entregué por completo al Liverpool, la gente me perdonó y fue mi mejor temporada en el Liverpool", explicó.

Julián Álvarez, en el estreno mundialista de Argentina frente a Argelia / EFE

Pero el mismo Luis Suárez admitió que en el fútbol todo puede pasar y que Julián Álvarez podría hacerse, en caso, fuerte en su decisión de salir traspasado pese a los intentos que intuye desde el club colchonero de hacerle reflexionar. "El Cholo, la gente, puede convencerlo de que este año puede ser el del Atlético. O igual, Julián se planta y dice, ya está”, comentó 'Luisito'.

Del delantero argentino aseguró que “el Barcelona y cualquier equipo del mundo lo va a querer y va a querer pagar lo que sea porque tiene una buena descarga, tiene un buen movimiento entre los centrales, ayuda mucho defensivamente, va a tener extremos que le brinden muchas asistencias. Es un jugador rápido, con potencia". De goleador a goleador.

Pedri, ante Arabia Saudí / AFP7

"Pedri es el top de los tops"

Donde no entró Suárez en 'El Larguero' fue en la comparación entre Leo Messi y Lamine Yamal. "Las comparaciones son odiosas, son otras épocas y otro fútbol. Son jugadores muy diferentes, Lamine está empezando, está asumiendo la responsabilidad y lo que se espera de él para España".

Su mayor elogio fue para Pedri y el centro del campo de la Roja: "Lo que haga Rodri, Pedri, que para mí es el top de los tops, y Dani Olmo, que hace buenos movimientos. Por eso España es completa y hay que tener cuidado", dijo. Y preguntado si, a su juicio, la selección española depende más de Pedri que de Lamine Yamal, así contestó Luis Suárez: "Un poco para mí sí, pero el otro día entró Lamine y ya veías que iba a hacer cosas diferentes, Pero si a Pedri le haces espacios, marca mucho la diferencia", concluyó el charrúa.

Sobre la necesidad de ganar de Uruguay para seguir viva en el Mundial, Luis Suárez comentó que "estamos acostumbrados a las situaciones límite. Parece que estemos destinadas a ellas y nos encanta. El uruguayo va a sacar su rebeldía y va a demostrar por qué somos Uruguay".