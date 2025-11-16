Luis Suárez: “Soy un ejemplo de rebeldía”

Asombra al ver en directo a Luis Suárez en un entrenamiento del Inter Miami. No solo por lo que hace sino especialmente por cómo se cuida, una medicina que está permitiendo alargar su carrera de forma sorprendente teniendo en cuenta que ni es un jugador liviano ni delgado. Antes del entrenamiento, efectúa ejercicios especiales, después carrera continua descalzo por el césped y al gimnasio otro buen rato antes de ir a la ducha. Una rutina que hace en solitario. Su dedicación, a sus 38 años, es absoluta.

Da gusto verle, Luis...

Me encuentro bien físicamente. A lo largo de los años aprendes a usar una serie de herramientas que hay que te permite cuidarte mejor para rendir mejor. Lo que ves después del entrenamiento (trote descalzo) es una rutina que hago porque me siento más activo durante el día. Antes estaba acostumbrado a entrenar esta hora y media, me iba a tu casa y como ya habías hecho mi función me quedabas tirado en el sofá.

Y...

Todo eso te hacía, quedarte ‘achantas’, como decimos en Uruguay, o pasota, como dicen en España. Me quedaba todo el día tirado. Hace tiempo cambié un poco la rutina y eso me hace estar activo, no estoy nunca cansado, estoy constantemente así en movimiento y eso me permite llegar bien a la noche. Después, obviamente, llego a los partidos de forma diferente a la anterior. Es una rutina que me gusta y estoy cómodo.

Suarez, durante la entrevista con Albert Masnou / INTER MIAMI CF

A lo largo de su carrera se ha tenido que adaptar a muchas situaciones diferentes. El paso de los años (ahora tienes 38 años) es un nuevo reto. ¿Cómo lo está viviendo?

Lo que pasa es que es raro, capaz que mucha gente o uno mismo se pone a replantear y pensar con las herramientas que hay hoy en día: el nutricionismo, la forma de trabajar preventiva previo a los entrenamientos, después de los entrenamientos, los gimnasios que hace gente extra por la tarde… todo ese tipo de cosas... En nuestra época no había todo eso y capaz que uno dice: “Va, con todo eso hubiese rendido mucho más”. Quizás este pensamiento es erróneo. Capaz que mi cuerpo era lo que necesitaba en ese momento, era ese metabolismo de entrenamiento y era lo que hoy en día ha cambiado, ha evolucionado muchísimo el fútbol y hoy en día mucha gente lo ve como más profesional.

Un momento diferente...

No es que antes no seas profesional, sino que era la época de antes. Como la época de hace 50 años, son épocas diferentes, pero creo que todas estas herramientas han mejorado el fútbol. Los nosotros, los mayores de hoy en día que estamos jugando, lo tomamos como para seguir mejorando, porque son herramientas que nos dan para seguir mejorando y nos seguimos cuidando y nos seguimos tomando el compromiso de seguir jugando al fútbol de esa manera.

Muchas veces me pongo a pensar que puedo ser un ejemplo en rebeldía, en resiliencia, en seguir peleando, en seguir luchando

No ha tenido una carrera plácida, pero sí exitosa. Por la trayectoria, por donde venías, por dónde pasaste... ¿qué crees que es lo que le define más? ¿Qué le ha llevado hasta aquí?

Ser un rebelde. Muchas veces me pongo a pensar que puedo ser un ejemplo en rebeldía, en resiliencia, en seguir peleando, en seguir luchando. Por contra, hay muchas cosas que en las que no soy un ejemplo. Y lo acepto, lo sé y lo entiendo. Siempre he peleado contra las críticas: debuto en Nacional con 18 años y me criticaban por errar goles. Ahí ya empecé mi etapa de tratar de dar vuelta a esa página de las críticas y después cuando fui a Holanda. Me decían que estaba gordo y en el Ajax también lo decían. Después en el Liverpool me atacaban por mis actos de indisciplina. Después en el Barcelona por pasar por malas rachas. En todas las etapas de mi carrera siempre he luchado contra lo mismo.

Igual le servía de motor...

Puede que me sintiera incluso cómodo en esa, pero no es lo que a uno le gustaría. Las críticas me han acabado fortaleciendo, nunca me han bajoneado, nunca le he demostrado a la gente estar bajoneado porque me critican. Lo que más vende, siempre es así, es la crítica y quieren ver a uno cabizbajo, quieren ver a uno así. Yo siempre he intentado mostrar fortaleza en ese sentido. Eso me ha hecho estar fuerte siempre.

suarez se abraza a Messi durante un partido del Inter Miami / INTER MIAMI

¿Y de qué le viene este espíritu rebelde?, ¿De dónde arranca?, ¿En Uruguay?, ¿En el barrio?, ¿Familia?

Viene desde chico. No tenía para comer y siempre tenía que salir a buscar para que comiera yo Y mi familia. Siempre, siempre, fue así. Desde que tengo cargo de conciencia, siempre he luchado contra todo. Nunca tuve nada fácil. Nunca tuve nada, nada, nada fácil y eso me ha hecho siempre pelear hasta el final.

Y se traducía en el campo…

Era el minuto 90 y seguía peleando, seguía corriendo porque cada minuto para mí es la vida, es una lucha constante y por eso no me gusta regalar tiempo ni relajarme para nada.

Mi vida de chico era muy compleja

¿Cómo era su vida ahí, cuando era chico?

Muy difícil, muy compleja. Éramos seis hermanos y era difícil alimentar a todos. Mis padres se habían separado, mi madre trabajaba sola en un centro comercial, en los lavabos, y yo tenía que ir a buscar el dinero que ella hacía para que nosotros comiéramos, hacer la compra con la edad que yo tenía que era 9 o 10 años. Fueron muchas luchas constantes. He llegado a limpiar coches para llevar dinero a mi casa, en aquella época había unas tarjetas de teléfono que la gente dejaba tiradas por las calles una vez usadas. Había un señor que las compraba, que las coleccionaba. Y yo iba por las calles juntando las tarjetas y se las vendía al señor. Hice muchos sacrificios de chico. No me arrepiento para nada porque había que ingeniárselas para poder vivir, para poder comer. Eso es lo que más valoro del esfuerzo que hacía cuando era chico.

Suárez, en sus explicaciones / INTER MIAMI

Y hoy si viera al chico ese, ¿qué le diría? Al chico ese de 16, 17 años, que quería ser alguien en el mundo del fútbol.

Obviamente que los esfuerzos de chico son los que me permitió estar hoy en día donde estoy, ¿no? Siempre hay cosas para mejorar, o reproches de arrepentimiento de cosas que has hecho, pero las cosas pasan por algo en la vida. Será que la vida te da esos golpes para que puedas darte cuenta de algunas otras cosas que has hecho. Ese chico de 16, 17 años en ese momento luchó para poder cumplir ese sueño de querer ser jugador de fútbol y que no tenía nada fácil.

Era una época compleja…

Hay muchos chicos que a veces la tienen muy fácil y no le dan valor a esa oportunidad que se les puede dar en el fútbol. Yo no tenía nada cuando era chico así que agarré esa oportunidad del fútbol como mi salida de escapatoria para poder tener mi propio dinero.

Con Messi nos miramos y nos ponemos a pensar que estamos cumpliendo con lo que habíamos hablado en aquel momento en el Barcelona: Disfrutar de nuestra última etapa como jugadores de fútbol juntos

El destino de la vida le lleva, al cabo de un tiempo, coincidir con Messi. ¿Cómo ha evolucionado esta relación que ya no es solo dentro de un campo de fútbol sino que también es fuera?

A medida que fueron pasando los años más nos íbamos conociéndonos dentro de la cancha. Y con el paso de los años ya nos conocemos mucho también fuera. Cada uno nos conocemos cuando uno está de buen humor, cuando el otro está de mal humor. Cada uno sabe en qué momento se comparten charlas internas o cuando uno no tiene ganas de hablar. Nos conocemos bien, y la verdad que los niños también conviven muchas horas a diario acá en el fútbol. La verdad que es una linda etapa que estamos viviendo, disfrutando… Nos miramos a veces y nos ponemos a pensar que estamos cumpliendo con lo que habíamos hablado en aquel momento en el Barcelona. Poder disfrutar de nuestra última etapa como jugadores de fútbol juntos.

Es eterno.

No hay más argumentos para describirlo. Dentro de la cancha es algo único, algo irrepetible y sigue haciendo cosas increíbles. Sigue teniendo esa obsesión de querer seguir ganando como la tenemos todos. Pero claro, vos lo ves a él, a ese espíritu que tiene. Hay veces que el equipo gana pero él quería que marcara a X jugador y no marcó, Leo se enoja porque ese X jugador no marcó. Si él se pone los objetivos, los cumple y eso nos contagia a todos.

Suárez, durante la entrevista / INTER MIAMI

Son muchos años...

Uno que ya convivió con él, sabe lo que es su espíritu dentro de la cancha, lo conoce y sabe cuando te da la sensación de que el equipo va a estar bien porque él está bien y todo eso se contagia. Hay veces que lo ves presionar con la edad que tiene, con todo lo logrado y decís: “Si presiona a él. ¿Por qué los jóvenes de 25, 24 o 21 años no presionan igual, no corren igual?” Y tiene que ser un ejemplo.

Hablaba de un espíritu rebelde, ¿Es dentro y fuera de la cancha? ¿Es ahora que juegas y después?

No. Es por mi forma de jugar, de ser dentro de la cancha. Toda la gente de mi alrededor pueden asegurar que fuera de la cancha no rengo nada que ver. Al contrario, sí puedo tener mi parte de humor, mi parte de lo que sea, pero soy totalmente diferente. Mi mujer y mis hijos que no lo pueden creer cuando me ven gritar. Hay veces que yo no me doy cuenta, me dicen así estás dentro de la cancha y acá no decís nada. Esa forma de ser, de pelear, de rebeldía me ha llevado siempre a ser así. He intentado cambiar algunas veces, sí que he intentado cambiar, pero hay veces que me puede más mi forma de ser dentro de la cancha que la otra.

Uno no deja de ser hincha del Barça, de tenerle admiración al club, cariño al club y contacto todavía con gente del club

Hablaba de Barcelona. ¿Cuál era el mejor Suárez, el de Liverpool o el de Barcelona?

A ver. El Suárez del Liverpool 2013 o 2014, que le salía todo, porque me salía todo, fue especial. Son rachas, son momentos, que te sale todo en ese momento y lo disfrutabas. El Suárez del Barcelona fue totalmente diferente a lo que era el Suárez del Liverpool por el espacio o por el rol que tenía que cumplir. Siempre lo expliqué, en el Barcelona yo aprendí a jugar en un espacio de 10x10 a un toque que en el Liverpool no lo hacía. En el Liverpool tenía 40 metros para correr yo solo y ahí engañármela y pelearla. En Uruguay lo mismo. En el Barcelona mirara para donde mirara, me tenía que acostumbrar a dar bien el pase. Eso me hizo mejor jugador todavía. Me hizo evolucionar muchísimo y el Suárez del 2014 hasta el 2017, que fueron mis mejores años en el Barcelona, fue bueno también.

¿Sigue ahora el Barça?

Sí, siempre, constantemente, los niños también, porque uno no deja de ser hincha, uno no deja de tenerle admiración al club, de tenerle cariño al club y de tener contacto todavía con gente del club. Seguimos teniendo casa ahí. Nuestra idea planificada es de la volver a Barcelona por todo lo que nos resulta. Lo tenemos confirmado por todo lo que nos dio y porque siempre nos sentimos ahí como en casa.

¿De su etapa en el Barça tuvo muchos momentos, fueron grandes momentos? ¿Recuerda alguno especial que te quede grabado y también la otra parte, el negativo?

Vamos a empezar por el negativo: viví varias rachas negativas. El jugador de fútbol a veces es cabeza dura y no reconoce los momentos malos. Cuando no hacía goles de visitante, me molestaba a mí mismo también. Me enojaba conmigo mismo. Después es una bola que empieza a ser grande y te llega a afectar por más que uno no quiera. Deseaba demostrar la fortaleza que te contaba al principio. Ese fue un momento complicado, pero después yo tengo un dicho, una frase que el Barcelona lo que te hace, Europa en realidad, en el Atlético pasaba lo mismo, te exige que cada tres días, cada partido, tienes que rendir.

suarez, en su despedida de Barcelona / VALENTI ENRICH

No tienen memoria...

Es tanta la presión constante de intentar rendir entre un 7 y un 10 cada partido, que si vos le das el margen de bajar a un 5, ya la gente empieza a dudar, a decir “este partido no anduvo”. Al próximo partido hace dos o tres goles, perfecto, un 8, un 9, un 10, perfecto, “que bien” dicen. Si en el próximo partido no haces un gol y en el siguiente tampoco, ya son dos sin marcar. El Barcelona te exige estar bien cada tres o cuatro días. Y hay veces que la gente tiene que entender que no es fácil llegar al Barcelona, pero lo más difícil es mantenerse todos los años. Yo lo logré a un nivel, con los goles que marqué, me tengo que sentir orgulloso. La gente hay a veces que dice: “ah, tuvo un año bueno”, no, yo por suerte, tengo la suerte de poder decir que los años que tuve en el Barcelona fueron todos buenos, capaz que hay algunos que no estuve a la altura porque hay algunos que estuve demasiado alto.

No es fácil...

A veces , cuando hablo con Ronald Araujo se lo digo. Cuando hace goles o cuando gana algo, le digo, acordate, la gente no tiene memoria y cada tres días te van a exigir igual, y así es lo que le pasa a él, él tiene que rendir todos los partidos entre un 8 y un 10 porque si no la gente ya le va a pedir. Es lo que te exige Barcelona, el Real Madrid, el Atlético. Estar a alto nivel y constantemente.

¿Y está capacitado él para aguantar esta presión?

Depende de él. La crítica está a la orden del día, es constante. Lo que dije al principio, que vende más la crítica que el elogio. El elogio a veces sí es lindo, pero la gente compra más la crítica.

suarez6 / EFE

La MLS

Háblame un poco de la MLS, ¿cómo te encuentras, qué crees que es lo mejor, lo peor, no sé si son los viajes?

Bueno, la verdad que me sorprendió un poco el tema de tantos viajes, tantos partidos, pero porque nosotros también justo agarramos la época del club en la que nos clasificamos para la Concacaf Champions, la League Cup, el mundial del club, llegando siempre hasta instancias finales, y eso te hace viajar mucho. Los viajes son largos, mínimo dos horas de vuelo, pero bueno, estamos acostumbrados a todo eso. Queja ninguna, al contrario, intentar disfrutar lo que va quedando.

¿Y la MLS como competición?

A veces parece que la gente la menosprecia, pero a la hora de competir ahí están los resultados. No es fácil ganar partidos, todos los partidos se nos hacen difíciles. Hemos perdido contra el último y hemos ganado al primero. Para los rivales jugar contra nosotros es el partido del año, su día de demostrar, de salir en todos lados, su gran partido. Así lo afrontan. El año pasado terminamos primero en los play-offs y perdimos contra el octavo clasificado. Eso es una demostración clara de que nada es fácil.

Muy bien Luis, muchas gracias. Un placer.

Un placer mío. Siempre a las órdenes.