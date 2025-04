Luis Suárez confiesa que se fue "dolorido" del FC Barcelona

Luis Suárez, actual futbolista del Inter de Miami, concedió una extensa entrevista al youtuber Davoo Xeneize en el que profundizó sobre su etapa en el FC Barcelona tanto desde su llegada hasta su salida del club.

En general, Suárez afirmó que su ciclo fue "espectacular", pese a que admitió que se marchó "dolorido porque podíamos haber ganado más Champions, es algo que quedó en nuestro debe con el equipo que teníamos". El charrúa fue autocrítico y señaló que "en el fútbol pagas los errores caros. En el fútbol si te confías, te la da. Nos pasó en un par de partidos (Roma o Liverpool) y lo pagamos caro. Pero fueron años muy lindos”.

Suárez tiró de memoria para hablar de su infancia "cuando iba a entrenar a Nacional con la mochila del FC Barcelona" y que "mi sueño era jugar como Ronaldinho" en el club azulgrana. Su sentimiento culé lo llevó incluso a "sacarme una foto con un anuncio suyo fuera del estadio".

El goleador llegó justo cuando estaba sancionado por la FIFA por su incidente con Chiellini en el Mundial del 2014. Suárez reflexionó que "mi fortaleza estuvo en asumir mi error" y que “a los jugadores no nos preparan para muchas cosas desde la parte psicológica. De cómo pasar momentos críticos, no abajar la cabeza y no dejarte influir por el mal ambiente”.

Ayuda psicológica

A partir de entonces se marcó el reto de que “tenía que cambiar mi imagen del 2014, también conté con el trabajo de una psicóloga que me ayudó a valorar las cosas y el por qué de las cosas. Los futbolistas no estamos preparados ni para el retiro. Ese momento del que hasta aquí llegué”.

Luis Suárez fue un azote para el Real Madrid, al que marcó 11 goles en 13 partidos, algo que significó mucho para el futbolista ya que “nunca me imaginé marcar un gol en un clásico. Fue increíble”.

Leo Messi y Luis Suárez están disfrutando en el Inter de Miami / AP

La parte más triste de su etapa en el Barça fue tener que dejar el club con Josep Maria Bartomeu en la presidencia y Ronald Koeman en el banquillo. “Lo sufrí en ese momento, pero después le das valor, por algo pasan las cosas, por algo me tenía que ir, no vivo en el rencor ni en el pasado".

Suárez matizó que "me dolió en este momento porque sentía que podía aportar cosas al club. Sacando a Leo, era el máximo goleador, no bajaba de los 20 ó 25 goles por temporada".

Atlético de Madrid

Entonces apareció el Atlético de Madrid que "me abrió las puertas de una manera espectacular. Me motivó para demostrar al Barcelona que se había equivocado y pagué al Atlético por abrirme las puertas, por sentirme querido por cada esfuerzo".

Suárez ganó una Liga con el Atlético a la que "le doy mucho valor" ya que a nivel personal le permitió comprobar como "la familia debe sentirse orgullosa de uno, fue un año espectacular”.

Luis Suárez sigue en activo en el Inter de Miami, donde puede culminar su etapa como futbolista al lado de Leo Messi. “Decíamos de terminar la carrera juntos y se dio la oportunidad del Inter de Miami. Estamos disfrutando, con un cuidado personal, con los niños aprendiendo estudiando de otra cultura. La MLS no es para nada fácil, todos juegan al 150 por ciento contra nosotros".