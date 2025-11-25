Luis de la Fuente tomó nota de Joan Garcia

El Barça-Athletic no fue un partido más. Los vascos se llevaron cuatro del Camp Nou y, además, hubo una batalla silenciosa en las porterías: el portero titular de la selección española, Unai Simón, frente a Joan Garcia, que fue muy superior a su homonómimo y que merece, por lo menos, luchar por una de las plazas que da acceso al Mundial.

Joan regresó de su lesión exactamente como se marchó: firme, rápido, valiente y con un punto de madurez que parece multiplicarse cada vez que el escenario se complica. No necesitó rodaje, volvió a jugar como si nunca se hubiera ido, volviendo a dejar la portería a cero, algo que no ocurría desde que tuvo que parar por lesión. De hecho, pareció incluso reforzado por unos meses que le han obligado a crecerse.

Hansi Flick se abraza a Joan Garcia tras acabar el partido ante el Athletic / FC BARCELONA

La comparación con Unai Simón fue inevitable. Y Joan fue claramente superior. Mientras Simón estuvo muy lejos de su nivel habitual, fruto también del acierto de los delanteros del Barça, el de Sallent evitó todos y cada uno de los peligros que presentaba el Athletic. No dejó pasar ni una y, en ocasiones, con paradas de muchísimo mérito. Reflejos prodigiosos, balones imposibles e impecable en el juego de pies, un aspecto fundamental en cualquier equipo, pero sobre todo en el Barça.

Luis de la Fuente tomó nota de ello porque es consciente de que dominar la posesión también pasa por la portería, algo en lo que Joan Garcia es un experto, por mucho que, cuando llegó al Barça, hubiera quien dudara de ello. Ese detalle es precisamente lo que hace aún más ilógica su ausencia en las convocatorias de Luis de la Fuente: el estilo de Joan encaja a la perfección con la idea de juego de España. Y el Mundial aprieta tras el final de la temporada.

Una anomalía mundial

Su capacidad para iniciar jugadas, su precisión en el pase interior y en el desplazamiento largo, y su valentía para jugar adelantado convierten a Joan en un perfil ideal para la selección. Además, allí tendría a varios compañeros con los que ya comparte dinámicas, automatismos y un lenguaje futbolístico que fluye de manera natural. Sería una transición sin traumas, sin procesos de adaptación y con un rendimiento inmediato garantizado.

Por eso cuesta entender cómo un portero de su nivel y regularidad no ha recibido ni una sola llamada de la selección absoluta. Es, directamente, una anomalía competitiva. Joan Garcia no solo pide la oportunidad: la merece. Y si España quiere llegar al próximo Mundial con todas las garantías, prescindir del mejor portero nacional del momento sería incomprensible. De la Fuente tiene la última palabra.