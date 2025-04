Luis de la Fuente aclaró la situación de Iñigo Martínez y la Selección

El Atlético-Barça de las semifinales de la Copa del Rey levantó una gran expectación y el seleccionador español Luis de la Fuente no faltó a la cita en el Metropolitano pues muchos de los futbolistas que están en su agenda se midieron en el terreno de juego.

Al descanso del encuentro De la Fuente fue uno de los protagonistas en los micrófonos de Movistar Plus+ y, a parte de comentar diferentes aspectos del partido y de sus planes de cara a la Final Four de la Nations League para la que se clasificó España tras derrotar a Países Bajos, también tuvo que abordar un tema que generó debate durante el último parón de selecciones, la baja de Iñigo Martínez.

"No hay asunto, es un futbolista que puede venir a la Selección cuandio se le convoque y cuando él quiera, y nada más. Hay que contar con él como contamos con todos los futbolistas, no tengo ningún problema". Incluso añadió, cuando la periodista Mónica Marchante apuntó que él y el defensa del Barça habían ya aclarado sus diferencias: "No, no, no; es que no pasó nada, se comentaron... hubo comentarios que no tenían nada que ver con la realidad. Únicamente no vino por una lesión y ya está".

Iñigo Martínez estaba convocado para la eliminatoria de cuartos de final de la Nations League frente a Países Bajos pero causó baja a causa de una lesión en la rodilla, una parameniscitis interna en su rodilla derecha.

Ilusionado con la Nations League

Dean Huijsen sustituyó al defensa vasco del Barça y se generó cierta polémica en torno a él pues durante el parón de selecciones se recuperó de sus problemas físicos, hasta el punto de que Osasuna anunció que impugnaría que Iñigo jugara el Barça-Osasuna aplazado alegando que el club azulgrana no había cumplido la reglamentación en torno a las selecciones y las bajas por lesión. El caso está pendiente de resolución.

El seleccionador está contento por el buen trabajo de España en los últimos años que le ha permitido ganar su cuarta Eurocopa en Alemania y ahora, defender el título de la Nations League conquistado anteriormente. Luis de la Fuente se mostró convencido de que la Roja puede hacer de nuevo un gran papel en la Final Four que se disputará en Alemania.

En el choque copero, el buen papel de jugadores como Lamine, Pedri, Ferran Torres, Le Normand, Llorente, Pau Cubarsí o el propio Iñigo Martínez. "Yo también me ilusiono, porque son muy buenos", confesó al referirse a Lamin y Pedri, especialmente brillantes en el duelo del miércoles. "Son muy buenos jugadores y tenemos mucho donde elegir".

De la Fuente está siguiendo muy d ecerca a los jugadores que son candidatos a integrar la lista definitiva de España para afrontar la Final Four que se disputará entre el 4 y el 8 de junio. España se medirá a Francia en Stuttgart el día 5 (20.45 h.), y buscará un lugar en la final del día 8 contra el vencedor d ela otra semifinal que disputarán Alemania y Portugal (20. 45 h.)el día 4 en Múnich.