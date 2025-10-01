Así es Luis Figo (52 años): Vida privada, polémicas e inversiones del jugador más odiado de la historia del FC Barcelona

Saltó la bomba: Luis Figo estará presente en el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para presenciar en primera persona el Barça - PSG, 16 años después de su última visita al campo culé. Pese a no haber jugado nunca para el conjunto francés y haber dejado un recuerdo nefasto en Catalunya, el exgaláctico acudirá a la cita en calidad de embajador de la UEFA.

Mujer e hijos de Figo

La relación sentimental del que fuera jugador culé entre 1995 y el 2000 ha pasado por una auténtica montaña rusa durante el último año. Figo está casado con la modelo sueca Helen Svedin, aunque en mayo salieron rumores de un posible divorcio cuando el exjugador abandonó la casa familiar y se instalaba en un hotel.

Sin embargo, el humo se disipó durante los meses de verano al dejarse ver los dos durante unas vacaciones en Suecia. También se felicitaron por el 24º aniversario de bodas a través de las redes sociales: "Feliz aniversario. Hace 24 años fue, sin duda, uno de los días más felices y hermosos de mi vida. Mi amor, construimos un proyecto de vida juntos y estoy feliz y agradecido por cada momento que hemos pasado juntos. Espero que duren toda la vida. Te admiro y te amo con todo mi corazón", escribía en Instagram.

Luís y Helen tienen tres hijas, Daniela (26), Martina (24) y Stella (20). La hermana mayor nació durante la etapa del portugés en Barcelona y se sabe que empezó el Grado de Medicina en la Universidad de Navarra. Martina, por su parte, se ha centrado en su carrera en el modelaje y lo combinó con los estudios del doble grado de Farmacología y Fisiología en la Universidad de Westminster de Londres. Finalmente, Stella, que guarda un perfil mucho más bajo y según su perfil en LinkedIn, estudia Criminología en la universidad británica de Bath, estudios que espera terminar en 2027.

Polémicas de Figo

Más allá de lo deportivo, el portugués ha encontrado en la política su nuevo campo de discusión. Figo es abiertamente votante de la derecha y en el pasado ha dejado comentarios en esta línea en las redes sociales. Por ejemplo, se enzarzó con el diputado catalán de ERC, Gabriel Rufián tras unas declaraciones contrarias a VOX en 2020.

"¿Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? ¡Y además lo que cuesta para todos los españoles! Más productividad y respecto y menos crispación", escribía. Más tarde respondía Rufián: "Lo que de verdad cuesta dinero a los españoles es no pagar a Hacienda, Luís", aunque Figo no se quedó callado, "Claro, Gabriel Rufián, ¡Para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más! He pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida", le criticaba.

Este mismo año se encaró con un aficionado del FC Barcelona que le llamó "traidor" antes de la final de la Champions femenina que ganó el Arsenal. Su respuesta fue agarrarse los testiculos y encararse con el hombre, aunque finalmente se echó para atrás al darse cuenta de que le estaban grabando.

💣💣TENSIÓ A LISBOA



😡🔥El Figo més xulesc es posa la mà als genitals i s'encara amb un aficionat del Barça que li diu "traïdor"



📲https://t.co/Ah4MRukZXm — Esport3 (@esport3) May 23, 2025

Patrimonio del exjugador de Barça y Real Madrid

A Figo no le falta dinero. Además del sueldo por representar a la UEFA en eventos y partidos como el de esta noche en Barcelona, el exjugador ha sabido diversificar sus inversiones para multiplicar las ganacias. Cuenta con participaciones de Damash Holding, una empresa madre que invierte en propiedades de lujo en Madrid y que tras perder 9,2 millones de euros el año pasado, este declaraba ventas por valor de 2,1 millones, según indica 'La Razón'. Además, hay que sumar los 14,7 millones más en activos que acumula la sociedad.

La filial Damash Rights es al empresa que controla sus derechos de imagen y posee la totalidad de la propiedad, con activos por valor de 13,8 millones de euros. A través de esta es como factura algunas de sus campañas publicitarias, como la más reciente con Uber Eats, EA Sports, The Macallan o Hublot.

También ha entrado enel negocio de las galletas gracias a su inversión en Elgorriaga Brands S.A, que vende en diferentes países y consiguió un récord en ventas el 2024, con ventas por valor de 15,1 millones de euros, más 9,8 millones en activos. Pero no termina aquí, pues también cuenta con participaciones en el sector de la minería, con una empresa con sede en Dakar y Conakri.

Finalmente, en el mundo de la moda cuenta con la marca Luis Figo Brand, creada junto con el empresario italiano Gandolfo Albanese, que elabora prendas de lujo con la que quiere competir con otros grandes nombres de la industria.