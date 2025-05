Luis Fernández: "¿Dembélé Balón de Oro? En el Barça hay un tal Lamine Yamal..."

Cada vez parece más evidente que serán Lamine Yamal y Ousmane Dembélé los mejor posicionados para luchar por el próximo Balón de Oro, con Rapinha, Pedri y algún otro futbolista autores de grandes campañas a la expectativa. De ahí que aficionados, crítica e incluso los profesionales entren en el juego de las posibilidades de los diferentes candidatos.

En esta ocasión ha sido Luis Fernández, el exinternacional y entrenador francés del PSG y de los 'bleus', el que se ha prestado al juego coincidendo con la proximidad de la final de la Champions que enfrenta este sábado al PSG y al Inter de Milán.

Luis Fernández, que ahora ejerce de comentarista, valoró en 'El Larguero' de la Cadena Ser las opciones del PSG en la Champions, el papel de Luis Enrique al frente del equipo, el papel de Dembélé y, también, sus opciones en el Balón de Oro. "Siempre me ha gustado su forma de ser dentro del campo, en la banda derecha", dijo Luis Fernández sobre el Mosquito. "Luis Enrique ha sabido también cambiarlo un poco hacia una posición un poco más de delantero centro o por la banda izquierda incluso. La alineación de juego de Luis Enrique, le ha caído bien porque ha sabido quitarlo de un puesto de banda derecha para que vaya un poco más hacia el centro. Ha sabido cambiar su actitud y hoy todo el mundo lo tiene en mucha admiración", comentó el también exentrenador del Athletic Club o el RCD Espanyol. "Ahora, para ganar el Balón de Oro, en el Barça hay un jugador que se llama Lamine Yamal, que me gusta mucho; como Rafinha y otros también merecen llevarse el Balón de Oro", matizó.

Manu Carreño le preguntó por las opciones del PSG en la final de la Champions y para Luis Fernández el club parisino está en la mejor disposición a pesar de que la final contar el Inter se prevé muy igualada. "Estamos preparados, este PSG es un equipo muy competitivo, un equipo al que la gente tiene muchas ganas de poder ver, un equipo que juega bien y que tiene buena actitud, buen comportamiento. El juego que está haciendo Luis Enrique con este equipo es muy bueno", resaltó.

Elogio a Luis Enrique

Luis Fernández puso en valor el papel de Luis Enrique al frente del PSG, al cual ha devuelto a una final de la Champions tras prescindir de cracks como Messi, Neymar o Mbappé y recuperar a Dembélé. "El grupo de trabajo que tiene Luis Enrique es formidable. La gestión deportiva de este año del PSG es buena, muy buena. Con Luis Campos que es directo deportivo y con Luis Enrique han sabido sabido traer jugadores que tienen actitud, mentalidad, talento y capacidad para llegas lo más alto posible, lo han hecho en la liga y lo están haciendo en la Liga de Campeones también", recalcó el 'míster'.

Sobre Luis Enrique, destacó del entrenador español que "tiene carácter, tiene mucha personalidad, tiene capacidad para llevar el grupo y para poner las buenas disposiciones en el terreno de juego. Para ganar tantos títulos como Guardiola, Jürgen Klopp o Ancelotti (...). Son entrenadores que saben llevar un grupo, saben ponerlo en sus mejores condiciones, no solo las condiciones físicas, sino también las condiciones humanas dentro y fuera del campo. Si hasta ahora Luis Enrique ha ganado 10 finales significa que sabe llevar un grupo y que tiene gente alrededor suya para que lo pueda hacer bien", explicó Luis Fernández en 'El Larguero'.

Capotazo para Kylian Mbappé

Luis Fernández no quiso entrar en la polémica de si el PSG es mejor o peor sin Kylian Mbappé. "No se puede decir que el equipo esta mejor sin Mbappé o con Mbappé", consciente de que se refería a la gran estrella de Francia. "Cuando ha salido Mbappé, que es un gran jugador como está demostrando en el Real Madrid, Luis Enrique ha conseguido un equipo que tiene todos los compartimentos de juego (...). Son todos titulares porque Luis Enrique hace una cosa que me gusta mucho y son las rotaciones, le da a todo el mundo la oportunidad de demostrar que tienen calidad y capacidad para jugar en este equipo".

Sí que recordó que con Mbappé ya disputaron una final de la Champions y destacó que, pese a que el Real Madrid no ha tenido una buena campaña. "No podemos decir que Mbappé llega al Madrid y el Madrid no gana, Mbappé llega al Madrid y es 'pichichi', ha marcado goles y ha dado lo mejor de él", recordó.