Luis Enrique charla con "Pedri Potter" y los suyos en Montjuïc

Uno de los grandes protagonistas en la previa del PSG-FC Barcelona, lógicamente, fue Luis Enrique. Leyenda del Barça como jugador y entrenador (con ese gran éxito de la Champions de 2015), el asturiano se ha convertido también en un mito del PSG después de levantar la ansiada Liga de Campeons que Al-Khelaïfi perseguía desde hacía más de una década.

El entrenador del Paris Saint Germain, que se rompió recientemente la clavícula en bici y aún anda renqueante, se deshizo en elogios en la rueda de prensa previa sobre todo hacia una figura del Barça que conoce muy bien: Pedri González. "Conozco bien a Pedri y es un jugador increíble", dijo el técnico asturiano antes de recordar aquello que ya dijo en su día.

ELOGIOS A PEDRI

"Para mí, Pedri sin ninguna duda es 'Harry Potter' y espero que mañana no traiga la varita. Haremos todo lo posible para que participe lo menos posible". Añadió de todos modos que "el Barça no es solo Pedri, es De Jong, es Cubarsí, es Lamine, es infinidad de jugadores de alto nivel. El partido presenta motivaciones muy potentes para intentar superar a un equipo que con balón es muy bueno y sin balón también".

El saludo Lucho Pedri Potter pic.twitter.com/EbUE3z74JG — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 1, 2025

De hecho, 'Lucho' es quien hizo debutar al de Tegueste allá por 2021. Y en los prolegómenos del encuentro en Montjuïc de la segunda jornada de Champions entre Barça y PSG el asturiano tuvo la oportunidad de saludar a Pedri y al resto de pupilos que tuvo en la selección del Barça actual. Pedri, Dani Olmo Ferran o Eric estuvieron departiendo con Luis Enrique y su staff con Rafel Pol y el psicológo Joaquín Valdés.