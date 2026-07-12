¿Por qué Luis Enrique quiere a Ferran Torres a toda costa?

Luis Enrique Martínez ha pedido el fichaje de Ferran Torres para el PSG. El conjunto parisino abordará después del Mundial del 2026 su posible incorporación en una negociación en la que el Barça no cederá fácilmente ya que también es un jugador importante para Hansi Flick.

El técnico tiene muchos motivos para confiar en el valenciano. El primero de ellos es la fiabilidad que siempre muestra. A sus 26 ha alcanzado un grado de madurez muy elevado. Lucho está gratamente encantado de su evolución. Él fue de los primeros que detectó sus opciones, no solo de extremo, sino también de delantero centro. Sus números con la Roja con Lucho fueron impresionantes.

Luis Enrique quiere jugadores que trabajen, implicados, de mentalidad fuerte y de calidad. Todos los requisitos que reúne el futbolista de Foios y que Flick no quiere perder, pero igual no le queda otro remedio.

Baja muy notable

Los fichajes de Karim Adeyemi y Anthony Gordon refuerzan las bandas, pero no el eje central, donde se ha ido Lewandowski y la baja de Ferran Torres sería muy sensible. El Barça está persiguiendo la incorporación de Julián Álvarez y apurará todas las opciones para fichar al ariete argentino.

Ferran Torres es uno de los capitanes de España / EUROPA PRESS / Europa Press

Ferran Torres fue una bendición para Luis Enrique como seleccionador. En la Nations League del 2021 destacó marcando dos goles ante Italia en el difícil compromiso en San Siro ante Italia de semifinales. Ferran forzó al máximo y se lesionó en la final frente a Francia.

Luis Enrique quedó impresionado con la capacidad de sacrificio de su pupilo que antepuso siempre los intereses del colectivo a los personales. Igual que en los partidos que tuvo que salir desde el banquillo, siempre con buena actitud y ayudando a sus compañeros.

Un PSG sin egos

Unas características que encajan en el vestuario del PSG que se ha despojado de las estrellas con máximo ego como eran, por ejemplo, Kylian Mbappé o Neymar Junior. Luis Enrique desea futbolistas que peleen por los demás, que se dejen hasta la última gota de sudor por el bien del equipo.

Ferran siempre ha notado la confianza de Lucho. Y solo se irá del FC Barcelona, con el que le resta un año más de contrato, si es a un gran club. En este caso, el PSG es el bicampeón de Europa y el equipo en el que los jugadores están encantados de fichar por las opciones deportivas que propone.

Luis Enrique dejó huella entre los jugadores del Barça de la selección española / Valentí Enrich / SPO

Ganar la Chamions League es un reto para Ferran. Con el Barça ha demostrado estas ganas de alzar el máximo título continental, pero si llega una operación beneficiosa para todas las partes, podría estar de acuerdo en firmar un traspaso.

Eso sí, el club blaugrana es consciente del gran activo que tiene y no lo va a regalar. Sería una operación costosa. El punto de partido podría estar alrededor de los 50 millones de euros, aunque el hecho que le reste solo un año de contrato puede llevar al Barça a tener que rebajar este precio.

Su pérdida sería también un duro golpe para el vestuario. Ferran Torres es querido y respetado por el buen trato que tiene con todos y por la forma de entender el fútbol. Sería una venta dura, si bien la fuerza del PSG puede conseguirlo.