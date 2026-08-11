Luis Enrique se pronuncia sobre Ferran Torres

El nombre de Ferran Torres sigue marcando la actualidad del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain. Después de que el conjunto francés trasladara este lunes una primera propuesta de 40 millones de euros fijos más 10 en variables para intentar hacerse con el delantero valenciano, todas las miradas estaban puestas en la comparecencia de Luis Enrique antes de la Supercopa de Europa.

El técnico asturiano compareció en la previa del duelo ante el Aston Villa, que se disputará este miércoles, con el mercado de fondo y, pese a la expectación generada por el posible fichaje de Ferran, evitó alimentar cualquier especulación sobre la operación entre el PSG y el Barça.

Ferran Torres junto a Luis Enrique con España / EFE

Cierra la puerta al mercado

Luis Enrique fue contundente cuando fue preguntado por el delantero azulgrana y dejó claro que no piensa pronunciarse sobre posibles incorporaciones: "No hablo del mercado de fichajes, solo de los jugadores que están en el PSG". Una respuesta breve pero significativa que llega en pleno avance de las negociaciones entre ambos clubes, después de que el PSG haya dado el primer paso formal para intentar cerrar el fichaje del internacional español.

Más allá del mercado, el entrenador del conjunto parisino aprovechó para reivindicar el momento que atraviesa el fútbol español después de los últimos éxitos de la selección. "El fútbol español hace unos cuantos años que está al máximo nivel. Con esta segunda estrella, espero que sea el inicio de muchos éxitos para la selección y para el fútbol español".

El técnico del PSG recordó además el papel que tuvo el Barça de Pep Guardiola en el crecimiento del fútbol español y en la consolidación de una generación que posteriormente triunfaría con la selección. "Cuando Pep Guardiola ganó con muchos jugadores españoles, eran unos campeones atractivos y eso abrió el camino".

Sus palabras llegan en la víspera de una Supercopa de Europa en la que Luis Enrique buscará ampliar el palmarés del PSG después de dos temporadas histórica. El técnico, eso sí, ha preferido mantenerse al margen de cualquier especulación sobre el mercado y centrarse exclusivamente en el equipo que tiene a su disposición.

Luis Enrique saludando a Pep Guardiola / VALENTI ENRICH / Enviados

El PSG sigue avanzando

Mientras Luis Enrique mantiene la prudencia pública, las negociaciones continúan. El PSG considera a Ferran Torres una pieza muy interesante para reforzar su ataque al quedarle únicamente un año de contrato. Además, existe además una excelente relación entre técnico y futbolista tras coincidir durante la etapa del asturiano al frente de la selección española.

Por ahora, el entrenador prefiere centrarse exclusivamente en la final europea frente al Aston Villa. Sin embargo, sus palabras vuelven a evidenciar la admiración que mantiene por el fútbol español y por una generación de jugadores que sigue siendo referencia en el continente. El futuro de Ferran Torres, eso sí, continúa escribiéndose en paralelo y París sigue apareciendo como el destino con más opciones para convertirse en su próximo hogar futbolístico.