Luis Enrique no es una opción

No es que no guste para el puesto, no. Para muchos Luis Enrique es un técnico idóneo para regenerar el banquillo del Barcelona. Apuesta por los jóvenes y conoce muy bien la casa. Tiene experiencia y sabe llevar la presión.

Pero la directiva sabe que tiene contrato y que cumple sus acuerdos. Por eso, a día de hoy, no ha habido ningún contacto con el técnico asturiano al que aún le queda un segundo año en París.

Luis Enrique está contento en la capital francesa y quiere cumplir el segundo año que tiene firmado. Es de los que cumplen los contratos y por supuesto su palabra.

Por lo que sé, los galos también están más que contentos con él, a pesar del difícil 'affaire Mbappé' que se está viviendo el club y que ha llevado de manera ejemplar. Y ya se habla de interés por ampliar el año de contrato que aún tiene.