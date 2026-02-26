Luis Enrique, ¿nuevo protagonista en las elecciones del Barça?

La campaña electoral hacia la presidencia del FC Barcelona sigue avanzando y los cuatro precandidatos, algunos con más prisa que otros, tratan de reunir las 2.337 firmas necesarias antes del lunes 2 de febrero para convertirse en aspirantes de pleno derecho a la presidencia del club blaugrana. Por ello, para tratar de convencer a los socios culers, no sería de extrañar que alguno de ellos pronuncie algún nombre ilusionante para atraer la atención.

Una de las bazas de Joan Laporta es Hansi Flick. El técnico alemán llegó de la mano del -desde hace unos días- expresidente y devolvió la alegría al barcelonismo con un fútbol atractivo y alzando la Liga, la Copa y la Supercopa el curso pasado. En el presente, el germano ha dado su apoyo públicamente a 'Jan' en reiteradas ocasiones asegurando que lo que el club necesita ahora mismo es estabilidad.

El resto de precandidatos (Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana) también se han mostrado a favor de la continuidad de Flick en el banquillo del primer equipo de fútbol masculino. Sin embargo, según apunta el podcast 'Barça reservat' de 'Catalunya Ràdio', el nombre de Luis Enrique será pronunciado por alguno de los aspirantes a tomarle el relevo a Joan Laporta en el palco del Spotify Camp Nou.

El técnico asturiano tiene contrato con el Paris Saint-Germain una temporada más, hasta el 30 de junio del 2027. La citada información explica que Luis Enrique tiene ganas de volver al Barça en algún momento u otro de su trayectoria como entrenador, incluso hablan de un alto porcentaje de posibilidades de que regrese a la capital catalana.

Por ello, añaden que, sin ninguna duda, uno o varios precandidatos en la carrera electoral hacia la presidencia del FC Barcelona pronunciará el nombre de Luis Enrique para tratar de convencer al socio blaugrana de que le dé su voto para las elecciones que se celebrarán en poco más de dos semanas.