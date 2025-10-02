Luis Enrique, la excepción a la regla blaugrana en Montjuïc

El FC Barcelona no pudo llevarse los tres puntos del encuentro de Champions League frente al Paris Saint-Germain. Los de Luis Enrique volaron de vuelta a Francia con la victoria bajo el brazo después de remontar el tanto inicial de Ferran Torres, con dianas de Mayulu y Gonçalo Ramos -esta última en el tiempo añadido-.

De esta manera, el conjunto blaugrana consumó la primera derrota de la temporada en el noveno encuentro del curso. Completan el balance siete victorias (Mallorca, Levante, Valencia, Newcastle, Getafe, Oviedo y Real Sociedad) y un empate (Rayo Vallecano).

El partido se disputó en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, a la espera de que el Spotify Camp Nou pueda reabrir sus puertas. Se trata de la tercera temporada en la que los blaugranas disputan sus partidos como locales en la 'montaña mágica', aunque se espera que en los próximos meses el Estadi de Les Corts pueda acoger los encuentros como locales de los catalanes.

La última vez que esto sucedió en la Champions League fue el 26 de octubre de 2022, cuando el Bayern de Múnich superó al entonces equipo entrenado por Xavi Hernández por 0-3 en la fase de grupos.

El antídoto asturiano

Desde entonces, el Lluís Companys ha sido el escenario de los siguientes 13 encuentros de la máxima competición europea que el Barça ha disputado como local. El balance es de nueve victorias (Amberes, Shakhtar Donetsk, Porto, Nápoles, Young Boys, Bayern de Múnich, Brest, Benfica y Borussia Dortmund), dos empates (Atalanta en la fase de grupos con la clasificación directa a octavos ya asegurada y la ida de las semifinales contra el Inter) y dos derrotas.

Por lo tanto, se da el caso de que las dos únicas derrotas que los catalanes han sufrido en el Olímpic en partido de Champions han sido ambas frente al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El técnico asturiano remontó la eliminatoria de los cuartos de final de la temporada 2023/24, superando a los blaugranas por 1-4; mientras que en la noche de este miércoles, volvió a superar a los culers por 1-2, en la 2ª jornada de la Fase liga.