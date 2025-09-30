Luis Enrique: "Soy culer y me encanta ver a este Barça"

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, compareció junto a Achraf Hakimi en la sala de prensa del estadio olímpico de Montjuïc. El técnico volvió a reivindicar su sentimiento barcelonista, si bien espera que los culers entiendan que es un profesional y tratará de ganar el partido.

En primer lugar, Lucho quiso "agradecer al presidente del PSG su apoyo a la Fundación Xana en este partido con con la camiseta, nos parece algo muy especial esta visibilidad para seguir ayudando a familias y niños, es un momento muy importante".

El asturiano recordó posteriormente que "Barcelona es mi casa, aquí donde he hecho la mayor parte de mi carrera como jugador y entrenador, con el sol, en un estadio muy bonito, aunque no sea el Camp Nou, de grandes recuerdos como la inauguración de los Juegos Olímpicos".

En cuanto al partido, Luis Enrique indicó que "buscamos el equilibrio entre defensa y ataque, si pensamos en el partido es difícil ver dos equipos parecidos, atacan muy bien y defienden bien, con riesgos, para todos será un gran reto".

Sobre las bajas indicó que "hay muchas maneras de valorar las bajas, puedes poner excusas o resultados, nosotros hablamos de resultados, los que jueguen formarán parte de un auténtico equipo, que es lo que somos".

"Pedri es Harry Potter"

De entre todos los futbolistas, Luis Enrique puso el acento en Pedri, de quien dijo que "es Harry Potter, esperamos no traiga la varita, que participe lo menos posible, pero no solo es él, es De Jong, Cubarsí, Lamine... el partido presenta motivaciones para superar a un equipo que es muy bueno con el balón y está haciendo muy buen papel".

Del 1-4 de hace dos temporadas prefirió no profundizar porque "el pasado no sirve para nada, el presente es hoy y el partido de mañana es el futuro, no vamos a especular on este Barça, para ganarlo hay que dar muy buena versión, es un partido que está hecho a medida de los dos equipos".

Luis Enrique elogió al Barça de Hansi Flick / Valentí Enrich

Del cuadro barcelonista indicó que "me encanta el Barça de Flick, conecta con la idea del Barça, con jugadores de un perfil ofensivo, adelanta la línea, presiona a alto nivel, soy culer, seré toda la vida culer y me gusta verlo mucho porque me divierte".

De las dudas dijo que esperará hasta el último entrenamiento y que es "apasionante jugar contra un equipo de la misma mentalidad, con un técnico que conozco desde hace tiempo, quieren jugar bien, hacer un buen partido, intentar marcar más goles, será clave el equipo, tener la pelota".

Sobre la prensa comentó entre risas que "siempre me he sentido muy valorado, ¿no sé de qué os reís? Es otro tipo de cariño, cuando hay mucha crítica es otra forma de querer. Dónde he estado me he sentido muy querido, en París he notado siempre el cariño. En el Barcelona he estado 8 años de jugador, 6 de entrenador, tres en el filial, tres en el primer equipo, No puedo decir nada mala del Barça, los barcelonistas lo entienden, eso es lo mejor".

Achraf Hakimi: "Nuno ya paró a Lamine"

Achraf Hakimi, por su parte, se mostró confiado y, pese a las bajas, considera que "las cosas no cambiarán mucho. Tenemos jugadores para ganar al Barça y tener una buena actuación conjunta"

El marroquí espera "ganar, será difícil porque tenemos delante a un equipo con grandes jugadores con un estilo similar al nuestro, estamos bien, en buena dinámica, será un partido muy bonito de ver y de jugar".

En el plano futbolístico, Achraf resaltó que "somos dos equipos que nos gusta tener la pelota, con personalidad con la pelota, no nos gusta perseguirla, tenemos la misma idea, quién tenga más la pelota creará más ocasiones".

El discurso de Luis Enrique está muy interiorizado y "el míster nos dice que nunca cambiemos la idea, de tener la pelota sin precipitarnos".

Sobre Lamine Yamal, Achraf defendió a su compañero en este baile: "Le tocará jugar contra Nuno Mendes, el mejor lateral izquierdo del mundo, y ya lo ha parado en otras ocasiones. La fuerza de nuestro equipo son las ayudas y le vamos a echare la mano en el uno contra uno".

Achraf ve este "Barça con una continuidad al de Xavi, con jugadores que ya tenía, pero más exagerado con Flick"

Achraf Hakimi, en la sala de prensa de Montjuïc / Valentí Enrich

Los medios franceses estaban muy preocupados por el físico del PSG y, a nivel personal, recalcó que "me siento bien física y mentalmente. Me preparo bien para este tipo de partidos. No tengo miedo de lesionarme".

"No sé si jugamos demasiado, si el PSG ha jugado mucho es porque ha llegado al final de las competiciones, todos firmaríamos volver a jugar todos los partidos y espero que se repita", añadió.