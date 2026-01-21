Luis Enrique convenció en persona a Dro para irse al PSG

La marcha de Dro al PSG sigue firme a la espera de concretarse aspectos formales. Tal y como explicó SPORT, el Barça ha asumido su adiós, pero espera llegar a un pacto con el club parisino para que la operación no se cierre con el pago de los 6 millones de euros de la cláusula de rescisión.

El conjunto barcelonista confía en recibir una compensación mayor, de unos 10 millones, como un gesto para no enturbiar más las relaciones entre los clubs y que el futbolista se pueda ir demostrando de forma efectiva su aprecio hacia el club que le ha ayudado a completar su formación.

Dro pone fin a su etapa en el FC Barcelona / Valentí Enrich

Dro firmará por el PSG seducido principalmente por Luis Enrique. En uno de sus viajes regulares a Barcelona, el técnico asturiano mantuvo un encuentro personal con el joven futbolista y le presentó un proyecto deportivo que a ojos del futbolista era irrechazable. Fuentes consultadas por SPORT han podido confirmar tal reunión y que Dro vio cómo se le abría un horizonte deportivo de gran calado en el conjunto galo.

Luis Enrique es un técnico muy enérgico y directo. Su discurso caló en Dro hasta el punto de decidir poner punto y final a su carrera deportiva en el Barça cuando se encontraba en la dinámica del conjunto de Hansi Flick, pese a ser solo juvenil a sus 18 años.

Protagonismo en la Ligue1

Dro tendrá minutos de inmediato en el PSG, especialmente en la Ligue1, y a medida que se vaya rodando debe adquirir mayor protagonismo. Luis Enrique tiene contrato con el campeón de Europa hasta el 2027, por lo que la progresión deportiva del futbolista estaría asegurada. Como mínimo, tendría las oportunidades necesarias para demostrar si tiene valía para jugar a tan corta edad en la élite.

El papel que tendrá, a priori, con el PSG es muy distinto al del Barça, donde apenas aparecía en el primer equipo. Dro ha preferido no esperar más para dar un salto cuyas consecuencias son impredecibles, pero con la ventaja muy grande de contar con el colchón de la garantía de la palabra de Luis Enrique.

Mientras se solucionan los problemas burocráticos, Dro se sigue entrenando en solitario a la espera de que en los próximos días ya tenga la luz verde para viajar a París y ponerse a las órdenes del entrenador que le ha convencido para iniciar una inesperada aventura profesional.